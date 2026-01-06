VIDEO | Marvel sacude a fans con nuevo teaser de Avengers: Doomsday
El avance desata teorías y aviva el posible regreso de los X-Men al universo Marvel
El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a sacudir a sus fans con el lanzamiento del tercer teaser de "Avengers: Doomsday", un adelanto que no pasó desapercibido y que desató una ola de reacciones en redes sociales.
En apenas unos segundos, el avance dejó ver pistas clave que apuntan al esperado regreso de los "X-Men", alimentando teorías, nostalgia y grandes expectativas rumbo a una de las películas más ambiciosas de la saga.
Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia.
