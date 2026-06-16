Andrés Tovar enfrenta proceso legal por fraude en televisión

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Aunque su nombre suele aparecer en los créditos de algunos de los

de la

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, ahoraha acaparado la atención por una razón muy distinta.El productor, quien ha estado detrás de proyectos como "" y "", fuepor presuntoy falsedad de declaraciones, en medio de una disputa legal conLa resolución no significa que sea culpable ni que deba ingresar a prisión. Sin embargo, el caso ha puesto elsobre su carrera y su vida., Tovar comenzó su carrera en, aunque muy alejado del área audiovisual. Sus primeros pininos en la televisora fueron como mensajero y poco a poco se abrió paso hasta llegar a laFungió comoy entrabajó comopara el reality "Operación triunfo".Años más tarde, tuvo sus primeras oportunidades en series como "" y la segunda temporada de "", donde participó comoAdemás, estuvo encomo "", adaptación de la exitosa telenovela colombiana "".Sin embargo, su etapa más conocida llegó en, donde estuvo involucrado en la creación y producción del matutino "" y el programa de noticias "".Tras su salida de la empresa, Tovar se incorporó a, donde encabezó la producción de "", conducido por Rocío Sánchez Azuara y "" en su decimocuarta generación.Fuera de los foros, sutambién ha estado bajo los reflectores. Ense casó con la actriz, tras varios meses de relación; pero el matrimonio apenas duró dos años, pues enanunciaron suen medio de fuertesLa pareja aseguró que el rompimiento se dio por, aunque diferentes medios aseguraron que el productor tuvo unconLos rumores se acrecentaron cuando, meses después de su divorcio, Tovar confirmó que estaba saliendo con la cantante y actriz, con quien contrajo matrimonio en