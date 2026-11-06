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Claudia Martín y su polémico fleco; la actriz responde a las críticas

Claudia Martín comenta que su cambio de look es parte de un proceso personal y agradece las propuestas de trabajo recibidas.

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 04:22 p.m.
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Claudia Martín y su polémico fleco; la actriz responde a las críticas
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      Claudia Martín y su esposo, el también actor Carlos Said, están felices con su vida de casados y de papás de Máximo, su bebé, quien ya está por aprender a caminar, y aunque reciben comentarios lindos por su vida familiar, un cambio de look de la actriz ha desatado críticas para la protagonista de telenovelas.


      Claudia decidió cambiar de look, no sólo le sumó fleco a su rostro, sino un fleco muy corto que no les gustó a algunos cibernautas, quienes en sus publicaciones de Instagram se lo han dejado saber, además de cuestionarla sobre su aspecto "diferente al de antes", a 10 meses de haberse convertido en mamá.

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      La actriz se ha dado el tiempo de responder algunos comentarios que recibe en redes, admite que tal vez, en efecto, su fleco quedó muy corto, pero le resta importancia porque asegura que el cabello crece rapidísimo.
      Ante los cuestionamientos de la prensa sobre las críticas que ha recibido en redes, Claudia dijo que hasta cierto punto son normales porque como artistas deben cuidar su aspecto, sin embargo, sabe que es un proceso y que está viviendo cambios sin prisas.
      "Yo creo que es parte de, el físico como dices es importante, pero es un proceso afortunadamente lleva tiempo el recuperarte, el recupera tu salud que es primero la salud que el físico y en eso estamos", dijo.
      Compartió que ha recibido propuestas de proyectos, sin embargo, aún no es su momento de retornar, pero se siente agradecida.
      "Todo es un proceso, no hay prisa, y afortunadamente ha habido propuestas que se lo agradezco a la empresa, a las producciones que se han acercado, me han tenido paciencia, y en el momento en el que esté lista ahí voy a estar", afirmó.
      Carlos Said aseguró que además de disfrutar el crecimiento de su hijo, apoya el momento de sanación espiritual y del cuerpo, de su esposa Claudia Martín, con quien desea tener más hijos.

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