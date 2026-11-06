"PRESENTE" cuestiona los límites de la violencia humana

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El origen de la violencia es explorado en "PRESENTE", de la compañía mexicana La Manga, una coreografía multidisciplinaria que sus creadores, Gabriela Medina y Mario Villa, describen como una conferencia performática donde confluyen la danza, las artes visuales y sonoras, y el performance.

Una pieza que rompe la cuarta pared ?el espectador es parte esencial de lo que está sucediendo? y no es una obra de danza contemporánea convencional, pero tampoco es teatro, explica Villa.

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"PRESENTE" surgió de una reflexión en torno a los detonadores de la violencia en la condición humana: "¿Cómo es que, a pesar de ser la especie más inteligente del planeta, hemos logrado llegar a estos paisajes tan terroríficos como los que estamos viviendo hoy? Hay una pregunta que fue el origen de la pieza, ¿estás segura o seguro de que hay algo que nunca te podrían obligar a hacer?", abunda Medina.Capítulos verídicos en la historia del siglo XX en los que una persona o un grupo de personas terriblemente ordinarias transgreden los límites que prohíben cometer atrocidades, como el experimento de la cárcel de Stanford o el juicio de Eichmann y la banalidad del mal, analizado por la filósofa alemana Hannah Arendt, son retomados en la pieza."Evidentemente en nuestro país tenemos el terrible panorama de cientos de miles de desaparecidos, lo cual nos lleva a pensar que esto ya es una estructura, como dice René Girard: la repetición de la desaparición es una estructura, y lo tenemos a nivel estructural en la sociedad mexicana. Es lamentable ver la coraza tan grande que, en lo personal, creo que nos hemos creado como mexicanos para permitirnos ver las noticias y pasarlas como si no fueran nada importante. No estoy diciendo que no nos importe, sí nos importa, pero ni siquiera sabemos qué podemos hacer ya ni cómo hacerlo. Se nos ha hecho muy fácil voltear a otro lado y asumir que ahora existen colectivos de madres buscadoras, ¿cómo es posible que hayamos llegado al nivel de certificar a madres y hermanas buscadoras para hacer la labor que debería hacer el Estado?"En escena hay cuatro intérpretes: una mujer que funge como presentadora y aparece directamente ante el público para dirigir lo que plantea como una conferencia de datos duros sobre la violencia. Le siguen tres personajes (dos varones y una chica) que interactúan alrededor del concepto principal de la obra: la aparición y la desaparición."PRESENTE" puede verse el 7 y 8 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Black Box del Centro Nacional de las Artes.