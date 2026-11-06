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Confirma FGJ que investiga a Vadhir Derbez por violación

El caso involucra una denuncia de una modelo estadounidense de 19 años

Por El Universal

Noviembre 06, 2026 04:27 p.m.
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Confirma FGJ que investiga a Vadhir Derbez por violación
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      La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta una investigación por el delito de violación relacionada con el actor y cantante Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán.

      El caso se relaciona con una denuncia presentada el 2 de abril de este año ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales por una modelo estadounidense de 19 años. Los hechos denunciados habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip musical.

      Ante la reciente difusión de información sobre una denuncia que sería presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía capitalina aclaró que mantiene abierta una investigación distinta y que cuenta con datos de prueba suficientes para judicializar el caso.

      La dependencia informó que obtuvo una orden de aprehensión contra el investigado por el delito de violación; sin embargo, ésta quedó sin efectos luego de que promoviera un juicio de amparo. Por ello, actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

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      La Fiscalía señaló que, aunque Vadhir y sus abogados han manifestado públicamente su disposición para colaborar con las autoridades, hasta el momento el investigado no ha comparecido ante la institución.

      Para conseguir su comparecencia, las autoridades realizaron al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora hayan logrado concretar la notificación.

      La institución aseguró que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos e impulsar el procedimiento penal, además de garantizar el acceso a la justicia de la denunciante. Asimismo, recordó que el investigado se presume inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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