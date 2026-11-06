La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade
El montaje destaca por la actuación de Marco Zapata y Mar Larraga, quienes interpretan personajes centrales de ambos cuentos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La puesta en escena La Muerte anda rondando, dirigida por Marco Zapata y Mar Larraga, se presentó en el Auditorio Joaquín Meade, con un concepto teatral construido a partir de los cuentos "Macario", de Juan Rulfo, y "Francisca y la Muerte", del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso.
Adaptación de cuentos clásicos en teatro
La obra reunió dos relatos que contrastan en tono y personajes. En Macario, la historia sigue a un hombre marcado por el hambre, el miedo al infierno y su particular manera de comprender el mundo. Por su parte, Francisca y la Muerte presenta a una mujer campesina que recibe la visita de la Muerte, pero sus pendientes y ocupaciones cotidianas terminan por convertir el encuentro en una situación de humor.
Reparto y personajes destacados
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El montaje contó con las actuaciones de Marco Zapata, quien interpretó a Macario y al narrador de Francisca y la Muerte; Mar Larraga, como la Muerte y la tarántula; Francisco Hernández Anda, en los personajes del diablo, el virrey, el sacerdote y el herrero; Elsa López, como la esposa del virrey y Francisca; Guadalupe Niño, como narradora de Macario, la lechera y la nieta de Francisca, y Sarahí Aranda, quien interpretó a la esposa de Macario y a la maestra.
A través de la adaptación de ambos cuentos, La Muerte anda rondando llevó al teatro dos formas de tomar un mismo tema: desde la vulnerabilidad de quien convive con el miedo y desde la mirada de quien enfrenta la vida cotidiana sin detenerse ante la posibilidad de la muerte.
no te pierdas estas noticias
La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade
Estrella Govea
El montaje destaca por la actuación de Marco Zapata y Mar Larraga, quienes interpretan personajes centrales de ambos cuentos.
Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo
Estrella Govea
La producción local contó con apoyo del CCC y ganó Mejor Cortometraje Potosino en Xilitla.
San Wicho Medieval prepara su tercera edición
Estrella Govea
El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre con actividades para familias y aficionados.