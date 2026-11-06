La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade

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La puesta en escena La Muerte anda rondando, dirigida por Marco Zapata y Mar Larraga, se presentó en el Auditorio Joaquín Meade, con un concepto teatral construido a partir de los cuentos "Macario", de Juan Rulfo, y "Francisca y la Muerte", del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso.

Adaptación de cuentos clásicos en teatro

La obra reunió dos relatos que contrastan en tono y personajes. En Macario, la historia sigue a un hombre marcado por el hambre, el miedo al infierno y su particular manera de comprender el mundo. Por su parte, Francisca y la Muerte presenta a una mujer campesina que recibe la visita de la Muerte, pero sus pendientes y ocupaciones cotidianas terminan por convertir el encuentro en una situación de humor.

Reparto y personajes destacados

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El montaje contó con las actuaciones de Marco Zapata, quien interpretó a Macario y al narrador de Francisca y la Muerte; Mar Larraga, como la Muerte y la tarántula; Francisco Hernández Anda, en los personajes del diablo, el virrey, el sacerdote y el herrero; Elsa López, como la esposa del virrey y Francisca; Guadalupe Niño, como narradora de Macario, la lechera y la nieta de Francisca, y Sarahí Aranda, quien interpretó a la esposa de Macario y a la maestra.

A través de la adaptación de ambos cuentos, La Muerte anda rondando llevó al teatro dos formas de tomar un mismo tema: desde la vulnerabilidad de quien convive con el miedo y desde la mirada de quien enfrenta la vida cotidiana sin detenerse ante la posibilidad de la muerte.