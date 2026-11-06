logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status Dominical

La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade

El montaje destaca por la actuación de Marco Zapata y Mar Larraga, quienes interpretan personajes centrales de ambos cuentos.

Por Estrella Govea

Noviembre 06, 2026 04:14 p.m.
A
La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La puesta en escena La Muerte anda rondando, dirigida por Marco Zapata y Mar Larraga, se presentó en el Auditorio Joaquín Meade, con un concepto teatral construido a partir de los cuentos "Macario", de Juan Rulfo, y "Francisca y la Muerte", del escritor cubano Onelio Jorge Cardoso.

      Adaptación de cuentos clásicos en teatro

      La obra reunió dos relatos que contrastan en tono y personajes. En Macario, la historia sigue a un hombre marcado por el hambre, el miedo al infierno y su particular manera de comprender el mundo. Por su parte, Francisca y la Muerte presenta a una mujer campesina que recibe la visita de la Muerte, pero sus pendientes y ocupaciones cotidianas terminan por convertir el encuentro en una situación de humor.

      Reparto y personajes destacados

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El montaje contó con las actuaciones de Marco Zapata, quien interpretó a Macario y al narrador de Francisca y la Muerte; Mar Larraga, como la Muerte y la tarántula; Francisco Hernández Anda, en los personajes del diablo, el virrey, el sacerdote y el herrero; Elsa López, como la esposa del virrey y Francisca; Guadalupe Niño, como narradora de Macario, la lechera y la nieta de Francisca, y Sarahí Aranda, quien interpretó a la esposa de Macario y a la maestra.

      A través de la adaptación de ambos cuentos, La Muerte anda rondando llevó al teatro dos formas de tomar un mismo tema: desde la vulnerabilidad de quien convive con el miedo y desde la mirada de quien enfrenta la vida cotidiana sin detenerse ante la posibilidad de la muerte.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade
      La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade

      La Muerte anda rondando se presenta en Auditorio Joaquín Meade

      SLP

      Estrella Govea

      El montaje destaca por la actuación de Marco Zapata y Mar Larraga, quienes interpretan personajes centrales de ambos cuentos.

      Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo
      Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo

      Estreno en línea del cortometraje potosino Mamá, se está muriendo el mundo

      SLP

      Estrella Govea

      La producción local contó con apoyo del CCC y ganó Mejor Cortometraje Potosino en Xilitla.

      San Wicho Medieval prepara su tercera edición
      San Wicho Medieval prepara su tercera edición

      San Wicho Medieval prepara su tercera edición

      SLP

      Estrella Govea

      El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre con actividades para familias y aficionados.

      Fallece el periodista Humberto Musacchio a los 83 años
      Fallece el periodista Humberto Musacchio a los 83 años

      Fallece el periodista Humberto Musacchio a los 83 años

      SLP

      El Universal

      Defendió la crítica como función social