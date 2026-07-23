Sufren por enormes baches en avenidas de Rinconadas
Los desperfectos más severos están en Rincón de los Pericos y Rincón de los Tucanes
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Con baches cuya profundidad alcanza los 20 centímetros, la calle Rincón de los Pericos, ubicada en la colonia capitalina Rinconadas, luce como una superficie lunar pues en toda su extensión proliferan alrededor de 12 desperfectos.
Los hoyancos se encuentran distribuidos en toda la vialidad, por lo cual, el tránsito resulta complejo para los conductores que deciden utilizar este acceso, según consta en un recorrido realizado por el lugar.
Por las condiciones de la zona de rodamiento, muchos automovilistas prefieren tomar otra calle para evitar daños en llantas, rines y la suspensión. Los desperfectos están "afilados" porque el piso fue construido con cemento, y a diferencia del asfalto, no se liman las orillas con el paso de los vehículos.
Uno de los deterioros más severos se localiza en la intersección de Rincón de los Pericos y Rincón de los Tucanes, donde el hundimiento se extiende a lo ancho de la calle, a un costado de una tapa de drenaje, rodeado de concreto fragmentado.
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En el primer trimestre del año 2026, el 97.8 por ciento de la población de 18 años y más dijo que la capital presenta problemáticas importantes, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Con el 83 por ciento, los baches en calles y avenidas, son el principal problema que padece la población capitalina, advierte el estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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