Cuánto cuestan los boletos para el Gran Premio Histórico de la CDMX
Entradas incluyen acceso general, paddock y suites VIP con servicios exclusivos.
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El Gran Premio Histórico de la Ciudad de México es un evento donde los aficionados y coleccionistas pueden reunirse y celebrar su pasión por el automovilismo.
Durante un día entero, los asistentes tienen la oportunidad de admirar más de 300 vehículos históricos, deportivos, clásicos y de alto desempeño, tanto en exhibición como en actividades dinámicas dentro de la pista.
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Su siguiente edición ya tiene fecha, hora y precios de entrada. Hoy en Autopistas te damos los detalles.
¿Qué habrá en el Gran Premio Histórico de la CDMX?
Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y contará con un programa de actividades para completar la exhibición de autos.
A continuación, te dejamos los horarios de la jornada:
· Apertura al público: 10:00 horas
· Reconocimiento de pista: 10:00 horas
· Ceremonia de inauguración: 11:00 horas
· Gran Premio Porsche: 11:30 horas
· Gran Premio Autos Americanos 1: 12:00 horas.
· Gran Premio Autos Exóticos: 12:30 horas
· Gran Premio Jaguar: 13:00 horas
· Gran Premio Autos Europeos 1: 13:30 horas
· Gran Premio Histórico: 14:00 horas
· Gran Premio Autos 4 cilindros 1: 14:30 horas
· Gran Premio Autos Americanos 2: 15:00 horas
· Gran Premio Autos Europeos 2: 15:30 horas
· Gran Premio Alto Desempeño: 16:00 horas
· Gran Premio Autos 4 cilindros 2: 16:30 horas
· Desfile Final: 17:00 horas
· Cierre de actividades: 18:00 horas
¿Cuánto cuesta entrar al Gran Premio Histórico de la CDMX?
Si planeas asistir al Gran Premio Histórico de la CDMX, debes saber que hay diferentes tipos de entradas, dependiendo la experiencia que quieras obtener:
· Acceso general: $350 (más cargos por servicio) e incluye acceso a Grada 1 o 2, área comercial y a la explanada Ocesa.
· Acceso general + Paddock: $850 (más cargos por servicio) e incluye acceso a Grada 1 o 2, área comercial, explanada Ocesa, Paddock y exhibición estática de todos los vehículos.
· Suites: $1,850 (más cargos por servicio) e incluye acceso a Suites VIP, foodpack gourmet personal, snacks y bebidas (no alcohólicas) ilimitadas, Paddock, exhibición estática de todos los vehículos, área comercial y explanada Ocesa.
Ya puedes comprar tus boletos en el sitio de Ticketmaster.
Toma en cuenta que los menores de 6 años no pagan, y que el uso del estacionamiento tiene un precio independiente.
¡El Gran Premio Histórico de la CDMX está cerca! Planea tu visita y no te pierdas ninguna de sus actividades si te consideras fan de la adrenalina sobre cuatro ruedas.
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Cuánto cuestan los boletos para el Gran Premio Histórico de la CDMX
SLP
El Universal
Entradas incluyen acceso general, paddock y suites VIP con servicios exclusivos.
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