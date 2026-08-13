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No hay trámite para Cristo Rey en Joya Honda: Segam

El gobernador Gallardo Cardona anunció el proyecto desde 2022

Por Rubén Pacheco

Agosto 13, 2026 01:12 p.m.
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No hay trámite para Cristo Rey en Joya Honda: Segam
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      No existe ningún trámite ingresado en la institución para la colocación del monumental Cristo Rey en el cráter de Joya Honda, ubicado en el ejido La Tinaja Honda en Soledad de Graciano Sánchez, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

      En enero del 2022, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona anunció la construcción de la imagen de 40 metros de altura como parte de la estrategia turística para el desarrollo socioeconómico de la entidad, y las comunidades soledenses de Estación Techa, La Tinaja, Estación Ventura y la propia Purísima.

      La funcionaria estatal refirió que, en la actualidad las tareas de intervención previstas en dicha Área Natural Protegida (ANP) estatal, contemplan la colocación de señalización para que los visitantes respeten el ecosistema.

      "Desconozco de esa información; no la tengo. Sí sé la intención, no sé si se hizo un trámite. En la Segam no tenemos", precisó la entrevistada.

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      Sumado a lo anterior, el 30 de octubre del 2025 Gallardo Cardona aseveró que el planteamiento ya fue adoptado en su totalidad por el presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz, por lo tanto, el edil -por el Partido Verde Ecologista de México- será el encargado de su ejecución.

      Días después, Eloy Flanklyn Sarabia, otrora diputado presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, aseguró que podía llevarse a cabo porque la propia declaratoria de ANP lo permite. A más de tres años, parece que todo eso fue una falsedad.

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