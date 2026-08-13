logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026

Chicago Fire necesita ganar para aspirar al liderato del grupo y avanzar en la Leagues Cup.

Por El Universal

Agosto 13, 2026 01:18 p.m.
A
Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Todo está listo para el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, donde el Cruz Azul enfrenta al Chicago Fire en duelo que luce como de los mejores dentro de la cartelera del día final.


      La Máquina es uno de los pocos clubes de Liga MX que consiguió llegar a esta última fecha con el invicto intacto, por lo que quiere cerrar la fase de grupos con tres victorias y nueve unidades, para así colocarse en la parte alta de la clasificación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Desde un principio, Joel Huqui ha dejado en claro que su equipo va por todo en este torneo, y con una victoria ya aseguraría el pase para los cuartos de final.
      El cuadro de la MLS tiene una feroz competencia con tres clubes que ya disputaron su último duelo. Chicago Fire tiene seis unidades, una victoria los podría colocar dentro del liderato del grupo y un empate no les aseguraría meterse como uno de los cuatro mejores, ya que dependerían de lo que haga Austin FC.
      Un gran atractivo en este duelo es ver al cuadro mexicano enfrentar a Robert Lewandowski, la superestrella polaca que llegó al club para esta temporada proveniente del FC Barcelona.
      Cruz Azul vs Chicago Fire en vivo: Horarios y canales para ver Leagues Cup
      · Horario: 19:00 horas
      · Transmisión: Apple TV

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026
      Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026

      Cruz Azul enfrenta a Chicago Fire en Leagues Cup 2026

      SLP

      El Universal

      Chicago Fire necesita ganar para aspirar al liderato del grupo y avanzar en la Leagues Cup.

      América y Cruz Azul buscan paso perfecto en Leagues Cup 2026
      América y Cruz Azul buscan paso perfecto en Leagues Cup 2026

      América y Cruz Azul buscan paso perfecto en Leagues Cup 2026

      SLP

      El Universal

      América y Cruz Azul intentan mantener su invicto para asegurar su lugar en los cuartos de final del torneo binacional.

      Mark English rompe récord en 800 metros
      Mark English rompe récord en 800 metros

      Mark English rompe récord en 800 metros

      SLP

      AP

      Atl. de San Luis cae ante Orlando
      Atl. de San Luis cae ante Orlando

      Atl. de San Luis cae ante Orlando

      SLP

      Agencias

      El cuadro potosino alcanzó el empate, pero perdió en los penales