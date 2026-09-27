Yolanda Andrade responde al rumor sobre Paulina Rubio

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Yolanda Andrade habló sobre los rumores de un supuesto romance entre Paulina Rubio y la productora musical Pamela Vélez, pero dejó claro que no tiene información directa para confirmarlos.

"No me ha dicho que esté con una mujer", respondió la conductora durante una entrevista con Despierta América. Cuando le preguntaron por la presunta relación, insistió: "No creo. No, no creo".

Las versiones surgieron a partir de declaraciones de Abee, expareja de Vélez. La cantante dijo que, durante su relación con la productora, Rubio la llamaba con frecuencia. Abee aclaró que su ruptura no se debió a la intérprete y planteó una posible relación actual entre ambas como una sospecha, no como un hecho que le conste.

Andrade describió a Rubio como una persona "muy abierta" y opinó que, si el rumor fuera cierto, podría hablar de ello públicamente. Sus comentarios, sin embargo, no confirman la vida sentimental ni la orientación sexual de la cantante.

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Rubio y Vélez mantienen una relación de trabajo desde hace años. Hasta ahora, ninguna de las dos ha confirmado públicamente un romance.