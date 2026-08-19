Alerta sobre estafa del 'Artista Enamorado'

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La Policía de la Ciudad de México alertó sobre una nueva modalidad de estafa conocida como el "Artista Enamorado", en la que los delincuentes crean perfiles falsos usando la identidad de celebridades para contactar a sus seguidores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y pedir dinero con el pretexto de alguna emergencia.

Unidad de Policía Cibernética y modus operandi

De acuerdo con la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la cercanía que hay entre artistas y seguidores mediante redes sociales es usada por los ciberdelincuentes que suplantan la identidad de alguna celebridad.

De esta forma, los delincuentes crean perfiles falsos o cuentas para hacerse pasar por cantantes, actores, deportistas o influencers, para crear confianza con sus víctimas y posteriormente obtener beneficios económicos o información personal.

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Cómo ocurre la estafa y recomendaciones de la SSC

El fraude inicia cuando la víctima recibe un mensaje privado proveniente de una supuesta celebridad.

Posteriormente, entablan conversaciones, bajo el argumento de que se seleccionó a la persona entre los demás seguidores.

Ya que hay una manipulación emocional, comienzan las solicitudes de dinero bajo diversos pretextos, como problemas legales, gastos médicos, boletos de viaje, envío de regalos, pagos de aduanas o membresías exclusivas para continuar la comunicación; así como solicitudes e información.

Por lo anterior, la SSC recomendó:

Desconfiar de mensajes privados enviados por supuestas celebridades o figuras públicas que establezcan contacto de manera inesperada.

Verificar que los perfiles pertenezcan realmente a la persona, revisando si cuentan con insignias oficiales de verificación y comparando la información con sus perfiles oficiales.

Evitar continuar conversaciones en aplicaciones de mensajería externas cuando un contacto desconocido lo solicite.

Nunca enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas o realizar transferencias por petición de personas que únicamente conoces a través de internet.

No compartir datos personales, información bancaria, documentos oficiales, contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS o aplicaciones de autenticación.

Mantener una actitud crítica ante declaraciones de amor, promesas de encuentros personales o solicitudes de ayuda económica provenientes de perfiles en redes sociales.

Realizar búsquedas de fotografías cuando sospeches que las imágenes de un perfil pudieran haber sido tomadas de internet.

Configurar la privacidad de tus redes sociales para limitar la información personal visible al público.

Activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas para fortalecer su seguridad y reducir el riesgo de accesos no autorizados.

Reportar y bloquear los perfiles que suplanten la identidad de artistas, deportistas, influencers u otras figuras públicas.

Conversar con familiares y amigos sobre este tipo de fraude para evitar que más personas sean víctimas de la manipulación emocional.

Si se realizó algún depósito o se compartió información sensible, comunicarse de inmediato con tu institución bancaria para solicitar medidas de protección y modificar las contraseñas de las cuentas que pudieran estar comprometidas.

Conservar capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario y cualquier otra evidencia relacionada con el fraude para facilitar la denuncia y las investigaciones correspondientes.