Cerrarán 15 días tramo del bulevar Jacobo Payán
La Policía Vial mantiene desde hoy presencia para orientar a conductores en la zona de obras
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó que la Policía Vial coordina desde este miércoles un dispositivo vial por obras en el bulevar Jacobo Payán Latuff (antes Españita).
Por ello, dicha vialidad permanecerá cerrada totalmente a la circulación en el tramo comprendido de Salvador Nava Martínez a calle Malaquita, aproximadamente 15 días.
Se mantendrá presencia en la zona para orientar a los automovilistas y facilitar el uso de las rutas alternas:
Quienes circulen por Salvador Nava para incorporarse al bulevar Jacobo Payán podrán utilizar av. Observatorio, calle Barcelona y posteriormente reincorporarse al bulevar.
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Quienes circulen sobre Jacobo Payán, se dispondrá de dos alternativas:
- Calle Sirconio hacia av. Industrias
- Calle Malaquita, calle Coral, calle Pomex y av. Rutilo Torres
"Se exhorta a las y los conductores a anticipar sus traslados, atender la señalización y seguir las indicaciones de oficiales de Policía", señaló la SSPC.
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