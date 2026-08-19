Navarro apela al "divorcio necesario" de Interapas

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La desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del Interapas dejó de ser un "divorcio mutuo" para convertirse en un "divorcio necesario", afirmó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien acusó al organismo operador de no estar convencido de la separación, pese a señalar a Soledad como municipio deudor.

"Me extraña la preocupación del director del Interapas diciendo 'es que no les va a ir bien, es que financieramente no van a poder'. A ver, ya estamos divorciados, ¿por qué sigues de tóxico en esa relación?", expresó.

El edil cuestionó también las declaraciones del alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, a quien dijo considerar su amigo, pero señaló que parte de la información que recibe proviene del director general del Interapas, Arturo Jaimes Núñez, lo que, a su consideración, ha derivado en posturas contradictorias.

Navarro Muñiz rechazó que Soledad sea el único municipio con adeudos ante el organismo y cuestionó que se insista en señalarlo como moroso, cuando, dijo, existen deudores también en la capital y Soledad ha sido uno de los municipios que menos apoyo ha recibido por parte del organismo operador.

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Sostuvo que en la última reunión de la Junta de Gobierno del Interapas hubo ausencia de varios de sus integrantes, pues no acudió él, ni representantes de Cerro de San Pedro, el síndico de Soledad y el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), por lo que no se reunió el quórum necesario para celebrar la sesión, lo que aseguró derivó en una molestia del organismo.

"Eso fue lo que más dolió, que no asistió tu servidor, igualmente el de Cerro de San Pedro, ni la regidora de Cerro de San Pedro, ni el síndico de Soledad, ni el director de la CEA", señaló.

El presidente municipal afirmó que, pese a que la legislación establece la participación del titular de la CEA para el desarrollo de las sesiones, la reunión fue realizada por el director del Interapas con apoyo de su área jurídica.

Por lo anterior, el edil reconoció que la relación entre el Ayuntamiento de Soledad y el organismo operador está fracturada, aunque sostuvo que desde el gobierno municipal se intentó alcanzar acuerdos antes de llegar a la decisión de separarse.

"Ya no podemos cohabitar en el mismo organismo, ya no podemos permanecer juntos", afirmó.

El alcalde consideró que la desincorporación representa un reto para Soledad, pero insistió en que el proceso debe acelerarse para concretarlo antes del inicio del próximo proceso electoral.

"Hay quienes le temen a un año previo a la elección y la ciudadanía es la que nos va a evaluar, respaldar o castigar el próximo año", sostuvo.

Añadió que el municipio deberá asumir el reto de garantizar por su cuenta la prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento una vez concretada la separación, por lo que consideró necesario agilizar el proceso, el cual, dijo, prevén antes de las elecciones del próximo año.