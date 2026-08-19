Abandonan auto volcado en María Cecilia
El conductor chocó primero contra un árbol en avenida del Sauce
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Sólo daños materiales se reportaron en un choque de automóvil contra objeto fijo en la colonia María Cecilia, al norte de la ciudad.
El reporte fue a las 04:00 de la mañana, cuando un vehículo Chevrolet Chevy chocó contra un árbol y quedó volcado.
Cuando llegaron las autoridades al sitio para tomar conocimiento, se encontraron con el vehículo abandonado en avenida del Sauce y la calle Cerro de la Luz.
Las autoridades confirmaron que el vehículo estaba volcado y sin ocupantes en el lugar, por lo que se presume que no se hay personas lesionadas ni otros daños más allá del automóvil afectado.
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