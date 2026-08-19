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Sheinbaum informa de operativo de seguridad en Michoacán

La presidenta detalló que la Secretaría de Defensa apoya en el operativo contra objetivos criminales

Por El Universal

Agosto 19, 2026 09:37 a.m.
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Sheinbaum informa de operativo de seguridad en Michoacán
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      La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad está llevando a cabo un operativo en Michoacán para detener a objetivos prioritarios y generadores de violencia en la entidad.

      Acciones de la autoridad

      Durante la conferencia matutina de este miércoles 19 de agosto, la mandataria federal fue cuestionada sobre hechos violentos registrados en Michoacán esta madrugada. Ante esto, señaló que el Gabinete de Seguridad informará en las próximas horas a qué se debe, cuál es el operativo y a qué grupo criminal pertenecen los objetivos.

      "Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información y (sobre) esta toma de algunos lugares y está ahí, pues ya la Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar", respondió.

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      Detalles confirmados

      En Palacio Nacional, también fue cuestionada sobre los municipios afectados por bloqueos de presuntos delincuentes, la Presidenta de México reiteró que el Gabinete de Seguridad brindará más información durante el día.

      "Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando", explicó Sheinbaum Pardo.

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