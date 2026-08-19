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"Porrismo" del PRI, por falta de apoyo de la población: Sheinbaum

La mandataria federal exhortó a buscar el diálogo y no caer en provocaciones

Por El Universal

Agosto 19, 2026 10:36 a.m.
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Porrismo del PRI, por falta de apoyo de la población: Sheinbaum
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      La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la dirección nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, proviene del 'porrismo', que están frustrados y que llegan a la violencia porque el tricolor cada vez tienen menos apoyo por parte de la población.

      A pregunta expresa sobre los insultos que hizo ayer en el INE, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI y nuevo representante del tricolor en el órgano electoral, la Mandataria federal exhortó a buscar el diálogo y no caer en provocaciones.

      La jefa del Ejecutivo federal recordó que en su época universitaria, un grupo de porros de la Facultad de Derecho de la UNAM golpearon a su hermano.

      "De ahí vienen ellos, ese es el origen de ellos. Se puede ver la historia del dirigente del PRI (Alejandro Moreno), está en muchos lugares en las redes sociales.

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      "Entiendo también, la verdad, pues que hay mucha frustración porque el PRI cada vez tiene menos apoyadores. Entonces pues es una frustración personal que se manifiesta en golpes. No debe ser esto, hay que buscar el diálogo y tampoco hay que caer en provocaciones, porque también lo que quieren pues es provocar, pero es parte de su origen y sí, pues una frustración muy grande, porque pues cada vez tienen menos apoyo".

      En Palacio Nacional, la mandataria federal llamó a evitar la violencia y apostar al diálogo, y exhortó a no caer en provocaciones.

      "No debe usarse la violencia, llamado a la racionalidad, al diálogo, pero la explicación es esa. Ese es un poco el origen de la dirigente actual de ese partido y a los demás partidos, a los miembros del INE, de todos lados, pues no caer en provocaciones porque pues se muestran solito como son".

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