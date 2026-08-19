Ejecutivo rechazó "La chica de humo": "Esto nunca va a funcionar"

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Antes de que "La chica de humo" se convirtiera en una de las canciones más famosas de Emmanuel, hubo un ejecutivo de su propia disquera que no veía demasiado futuro en ella. El cantante había terminado de grabar el disco y viajó a Nueva York para mostrárselo al responsable de la compañía para América Latina y España y esta fue la respuesta que recibió:

"Fui con él con una gran ilusión en el corazón y dijo: ´Esto es una porquería. Esto nunca va a funcionar´. Yo me quedé como entre que me dio frío y al mismo tiempo me dio enojo", recordó Emmanuel durante la presentación de "Emmanuel Sinfónico (Fortissimo)", proyecto con el que celebra cinco décadas de carrera.

Emmanuel desafía críticas y apuesta por su estilo

El intérprete no aceptó esas palabras y le respondió al ejecutivo que estaba equivocado y siguió adelante con el material.

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Con los años, "La chica de humo" terminó entre las canciones que el público más identificada de su carrera.

En distintos momentos, contó, tuvo que decidir entre repetir aquello que ya le había funcionado o cambiar aun cuando quienes estaban alrededor consideraban que se equivocaba.

"Tienes dos opciones: ser lo que ellos quieren que tú seas o ser quien tú quieres ser. Y yo decidí por la segunda, ser quien quiero ser", señaló a los medios de comunicación.

Después de conseguir una cadena de éxitos con temas como "Todo se derrumbó", "Quiero dormir cansado", "Tengo mucho que aprender de ti" y "El día que puedas", la petición de la compañía era volver a hacer lo mismo.

"La compañía de discos dijo: ´Tienes que hacer algo igual a lo que hiciste´. Dije: ´No, ya lo hicimos. La Quinta Sinfonía ya la estrenaron, no la van a estrenar tres veces. Entonces tenemos que buscar otra cosa´. Y ahí empezaron los problemas", relató.

En otra ocasión viajó a un país de Sudamérica para promocionar un nuevo álbum, pero descubrió que el personal de la compañía llevaba las canciones de su producción anterior. Cuando preguntó la razón, le explicaron que el director local consideraba que el nuevo material nunca funcionaría.

"Pasó el tiempo y fue el segundo disco más vendido de ese país. Y en ese momento, el segundo disco más vendido de mi carrera", contó.

Emmanuel Sinfónico Fortissimo: un homenaje a 50 años de carrera

La historia volvió a repetirse con "La última luna", tema incluido originalmente en "Entre lunas", de 1988. Emmanuel aseguró que existió resistencia para que la grabara, pese a que con el tiempo se convirtió en una pieza fundamental de su repertorio.

"Fue una verdadera situación, no querían que la grabara. Y hoy es una de las canciones icónicas de mi carrera", recordó.

Precisamente esa canción fue elegida para abrir una nueva etapa cinco décadas después. Su versión sinfónica se convirtió en el primer sencillo de "Emmanuel Sinfónico (Fortissimo)", álbum que llegará el 2 de octubre y en el que el cantante revisita parte de su catálogo acompañado por la Royal Scottish National Orchestra.

El proyecto incluye nuevas versiones de canciones como "La chica de humo", "Quiero dormir cansado", "Al final", "Todo se derrumbó", "Toda la vida", "Tú y yo", "El día que puedas", "Este terco corazón" y "Sentirme vivo", con producción de Gustavo Farías y arreglos de Farías, Randy Waldman y Mario Santos.

Las sesiones orquestales se realizaron en Glasgow, Escocia, mientras las bases pop fueron grabadas en los EastWest Studios de Los Ángeles y las voces de Emmanuel en la Ciudad de México.

Tras el lanzamiento de "La última luna", el cantante presentará un segundo sencillo el 4 de septiembre, antes de publicar el álbum completo en octubre. En diciembre llevará por primera vez este concepto sinfónico al Auditorio Nacional como parte de la celebración por sus 50 años de trayectoria.

"Cuando tú quieres cambiar y la gente tiene un estereotipo de ti, un pensamiento de lo que tú eres", finalizó en su conferencia de prensa.