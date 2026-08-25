Apple estrena chip de 2 nanómetros y acelera su apuesta por la IA

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Nueva York.— Apple presentó este martes sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, que serán incorporados a las computadoras de escritorio Mac mini y Mac Studio, respectivamente, con mejoras enfocadas en el procesamiento de inteligencia artificial.

La nueva Mac mini podrá configurarse con los chips M6 y M5 Pro. El M6 es el primer procesador de Apple fabricado con tecnología de dos nanómetros y cuenta con una unidad central de procesamiento de 12 núcleos, una unidad gráfica de 12 núcleos y un motor neuronal dual de 16 núcleos.

Según las pruebas divulgadas por la compañía, la Mac mini equipada con el M6 puede alcanzar un rendimiento en tareas de inteligencia artificial hasta cuatro veces superior al modelo de la generación anterior que utilizaba el chip M4.

Apple también anunció el M5 Ultra, dirigido principalmente a usuarios profesionales. El procesador ofrecerá a la Mac Studio configuraciones de hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU.

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La empresa aseguró que esta capacidad permitirá ejecutar grandes modelos de lenguaje directamente en el equipo, sin recurrir a servicios alojados en la nube. La compañía señaló como posibles usuarios a cineastas, investigadores y desarrolladores.

Ambas computadoras utilizarán el sistema operativo macOS 27 Golden Gate, que incluirá las plataformas Apple Intelligence y Siri AI.

Los nuevos equipos pueden reservarse desde este martes y estarán disponibles en las tiendas de Estados Unidos a partir del 22 de septiembre.

La Mac mini con M6 tendrá un precio inicial de 899 dólares, mientras que la Mac Studio comenzará en 2 mil 499 dólares. La configuración de 512 gigabytes de memoria unificada para la Mac Studio estará disponible a finales de octubre.

Apple prepara más anuncios para septiembre, cuando se prevé la presentación de nuevos modelos de iPhone y Apple Watch.