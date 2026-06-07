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Ciencia y Tecnología

México avanza en registro obligatorio de líneas telefónicas

El registro obligatorio afecta a miles de usuarios que deben actualizar sus datos antes del 30 de junio de 2026.

Por El Universal

Junio 07, 2026 06:26 p.m.
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México avanza en registro obligatorio de líneas telefónicas
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      ¿Cómo desvincular un número de teléfono? Guía paso a paso

      Domingo, 7 de junio de 2026 15:03 | Información General | REGISTRO-CELULARES

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El registro obligatorio de líneas telefónicas en México ya está en marcha y miles de usuarios aún no completan el trámite. Además, muchas personas han descubierto que tienen números que ya no utilizan o líneas desconocidas asociadas a sus datos, una situación que podría generar complicaciones antes de la fecha límite establecida por las autoridades.

      México establece plazo para registro obligatorio de líneas telefónicas

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      Quienes necesiten actualizar su información, dar de baja una línea o desvincular números registrados a su nombre todavía están a tiempo de hacerlo. El proceso puede realizarse en línea o de manera presencial y es completamente gratuito.

      Desde la entrada en vigor del nuevo esquema de registro de líneas telefónicas, los usuarios tienen la posibilidad de eliminar de sus datos personales aquellos números que ya no utilizan o que fueron asociados incorrectamente a su identidad.

      Procedimiento para desvincular números telefónicos en México

      Para realizar la desvinculación de una línea telefónica, es necesario ingresar al portal oficial de la compañía celular correspondiente y seguir un proceso de validación de identidad. El sistema solicitará una identificación oficial vigente y una verificación biométrica o "prueba de vida" para confirmar que el titular es quien realiza la solicitud.

      Una vez completada la validación, se deberá confirmar la petición de baja y esperar la notificación que indique que el proceso fue concluido exitosamente. Las plataformas suelen permitir varios intentos para completar el procedimiento; sin embargo, si se presentan fallas técnicas o errores en la validación, será necesario contactar al área de atención al cliente de la empresa telefónica.

      Sí. Las personas que prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden acudir directamente a un Centro de Atención a Clientes de su operador telefónico.

      En estos casos únicamente se requiere presentar una identificación oficial vigente, para que un asesor realice la gestión correspondiente quien, al finalizar, entregará un comprobante o folio de confirmación que acredite la baja de la línea dentro del padrón.

      Las autoridades establecieron que el plazo para completar el registro obligatorio de números celulares concluye el 30 de junio de 2026.

      Después de esa fecha, las líneas que no hayan sido registradas podrían enfrentar una suspensión temporal del servicio, lo que impediría realizar llamadas, enviar mensajes de texto o utilizar datos móviles.

      La medida comenzará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026, aunque los usuarios afectados podrán recuperar el servicio una vez que completen el registro correspondiente y actualicen sus datos.

      El trámite de registro de celular puede realizarse tanto en sucursales físicas como mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico.

      Empresas como Telcel, Movistar, AT&T y Bait cuentan con mecanismos para que sus clientes registren sus números y eviten futuras restricciones.

      Para completar el procedimiento se necesita contar con la CURP, una identificación oficial vigente y que la línea telefónica permanezca activa al momento de realizar el trámite.

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