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Ciencia y Tecnología

Capturan las fotos más nítidas hasta ahora de la superficie solar

El Telescopio Solar Daniel K. Inouye en Maui permitió observar detalles inéditos en la capa externa del sol.

Por AP

Agosto 05, 2026 06:45 p.m.
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Capturan las fotos más nítidas hasta ahora de la superficie solar
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      NUEVA YORK (AP) — Un equipo de científicos ha captado las imágenes más nítidas hasta ahora de la superficie solar, revelando una fachada accidentada y dinámica.

      Telescopio Solar Daniel K. Inouye y sus imágenes inéditas

      Es peligroso mirar directamente al sol sin protección ocular. Pero los investigadores pudieron echar un vistazo a la superficie abrasadora con la ayuda del Telescopio Solar Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional de Ciencias, ubicado en la isla de Maui, en Hawai.

      Los científicos tomaron originalmente las imágenes por un motivo distinto: afinar y poner a prueba los límites del telescopio. Pero cuando observaron los resultados, se dieron cuenta de que habían fotografiado la brillante capa exterior del sol con una resolución nunca antes conseguida.

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      Además, vieron extraños patrones plumosos ondulando a través de la superficie.

      "Me recuerda a pinturas famosas, como los cielos arremolinados en 'La noche estrellada' de Van Gogh", declaró el físico solar Ruizhu Chen, de la Universidad de Stanford, quien no participó en la nueva investigación.

      Ondulaciones y plasma magnetizado en la superficie solar

      Los investigadores observaron ondulaciones de inestabilidad en la superficie del sol causadas por fragmentos de plasma magnetizado que se desplazaban unos junto a otros a distintas velocidades, similar a las olas formadas cuando el viento sopla sobre el agua. Es un fenómeno bien conocido que orienta cómo se mueven los fluidos.

      Esto se ha vislumbrado en la Tierra y en otros planetas como Júpiter y Saturno, pero "no se ha observado nunca a ese nivel en la superficie solar", según el coautor del estudio Friedrich Wöger, del Observatorio Solar Nacional.

      Los hallazgos se publicaron el miércoles en la revista Nature.

      Los científicos sienten curiosidad por el funcionamiento interno del sol para seguir mejor enormes estallidos de energía llamados eyecciones de masa coronal, que pueden lanzarse hacia la Tierra. Cuando impactan, pueden desencadenar tormentas solares, con el potencial de alterar las comunicaciones del GPS y producir auroras coloridas.

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