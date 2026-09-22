¿Hace daño tomar agua mineral todos los días? Esto dicen los expertos

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Ya sea que la veas como una bebida infaltable para acompañar tus comidas, refrescarte durante el calor o tu mejor aliado al preparar coctelería, el agua mineral se ha consolidado como la opción preferida para quienes buscan una alternativa con burbujas pero sin las calorías de un refresco tradicional. Pero, seguro en más de una ocasión te has preguntado: ¿está bien tomarla diario o le estás haciendo daño a tu cuerpo?

Expertos explican efectos de agua mineral diario

La duda sobre si hace daño tomar agua mineral muy seguido es recurrente entre quienes buscan mantener una correcta hidratación. Por eso, nos dimos a la tarea de investigar qué le pasa a tu organismo cuando tomas esta bebida gasificada todos los días y qué recomiendan los especialistas.

El agua mineral nace de manantiales subterráneos y contiene minerales esenciales como calcio, magnesio, sodio y potasio. Al añadirle dióxido de carbono para lograr sus efervescentes burbujas, se convierte en agua con gas. Pero ¿qué de cierto hay en todo lo que se dice sobre ella?

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¿Daña los riñones o te puede causar cálculos? ¡Falso si eres una persona sana! Los minerales que contiene no causan piedras en los riñones por sí solos. De hecho, estudios publicados en la National Library of Medicine (NIH) señalan que el bicarbonato y el magnesio de algunas aguas minerales pueden ayudarte a prevenir la formación de cierto tipo de cálculos. Solo ten en cuenta que, si vives con hipertensión o problemas renales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que revises la etiqueta para cuidar tu consumo de sodio.

Impacto en salud dental y digestiva

¿Se lleva el esmalte de tus dientes? Aunque el dióxido de carbono la vuelve ligeramente ácida, estudios de la Asociación Dental Americana (ADA) señalan que el agua mineral natural (sin azúcares ni saborizantes) es menos perjudicial para el esmalte que las bebidas azucaradas o los jugos cítricos.

¿Provoca aumento de peso o te inflama? El gas puede hacer que te sientas un poco lleno o con el estómago inflado por un rato, pero no te preocupes, según la Escuela de Salud Pública de Harvard (Harvard T.H. Chan), el agua con gas no tiene calorías ni te hará ganar peso.

Si tomas con moderación agua mineral puede convertirse en tu aliada debido a las siguientes ventajas que tiene en la salud digestiva y el rendimiento físico:

Favorece la digestión: investigadores del European Journal of Gastroenterology & Hepatology han demostrado que el agua carbonatada te ayuda a estimular la secreción de jugos gástricos, lo que aligera la pesadez estomacal después de la comida y mejora el tránsito si sufres de estreñimiento.

Promueve la saciedad: un estudio de los National Institutes of Health (NIH) encontró que las burbujas hacen que la comida se quede un poquito más de tiempo en tu estómago, lo que te da una sensación de saciedad muy útil si estás cuidando tus porciones.

Aporte de electrólitos: de acuerdo con la Mayo Clinic, minerales como el magnesio y el calcio ayudan a mantener tus huesos fuertes y al correcto funcionamiento muscular.

Nutriólogos de Cleveland Clinic coinciden en que puedes disfrutar del agua mineral como parte de tu hidratación cotidiana, siempre y cuando no sustituya por completo al agua natural y te asegures de que no contenga azúcares añadidos. La recomendación general es alternar su consumo, limitándolo a una o dos latas/vasos al día (alrededor de 350 a 500 ml).

Eso sí, si sufres de colitis, reflujo o hipertensión arterial, lo ideal es que consultes a tu médico para ajustar tu consumo de sodio y bebidas gasificadas según lo que tu cuerpo necesite.