logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

¿Cuándo y a qué hora ocurrirá equinoccio de otoño en México?

Este fenómeno astronómico marca el inicio del otoño astronómico y tiene relevancia cultural en comunidades mexicanas.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 04:18 p.m.
A
¿Cuándo y a qué hora ocurrirá equinoccio de otoño en México?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El verano está a punto de quedar atrás y el otoño 2026 ya tiene fecha y hora para comenzar en México. El cambio de estación estará marcado por uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el equinoccio de otoño.

      México y la fecha oficial del equinoccio de otoño 2026

      De acuerdo con Star Walk, el equinoccio de otoño ocurrirá a las 00:05 GMT del 23 de septiembre. Sin embargo, al convertirlo al horario del centro de México, el fenómeno sucederá a las 18:05 horas del martes 22 de septiembre.

      Así que, para México, el otoño comienza este 22 de septiembre de 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La diferencia de fechas tiene una explicación sencilla. El equinoccio ocurre en un momento preciso para todo el planeta, pero cada país lo registra según su zona horaria. Por eso, mientras en algunas regiones será 23 de septiembre, en México todavía será 22.

      Y no se trata únicamente de una fecha marcada en el calendario. El equinoccio es el fenómeno que da paso oficialmente al otoño astronómico en el hemisferio norte.

      Fenómeno astronómico y cultural del equinoccio en México

      El equinoccio de otoño ocurre cuando el centro del Sol cruza el ecuador celeste en dirección hacia el sur. En ese momento, ninguno de los dos hemisferios terrestres está inclinado directamente hacia el Sol.

      Esto provoca que ambos reciban prácticamente la misma cantidad de iluminación solar.

      De ahí surge la palabra "equinoccio", relacionada con la idea de una duración similar entre el día y la noche. Aunque suele decirse que durante este fenómeno existen exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad, en la práctica no ocurre de manera idéntica en todos los lugares debido a factores como la atmósfera y la forma en que se determina la salida y puesta del Sol.

      El fenómeno también tiene una explicación relacionada con el movimiento de la Tierra. La eclíptica, que representa la trayectoria aparente anual del Sol en el cielo, y el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste, están inclinados aproximadamente 23.4 grados entre sí.

      En México, el cambio de estación tiene también una dimensión cultural. Desde tiempos antiguos, el movimiento del Sol y los cambios en la duración de la luz del día estuvieron relacionados con calendarios, ciclos agrícolas y distintas tradiciones.

      Por ello, los equinoccios en México suelen despertar especial interés en comunidades, sitios arqueológicos y lugares vinculados con antiguas culturas.

      El momento en que la luz solar se distribuye de manera casi equilibrada entre ambos hemisferios ha sido interpretado históricamente como un periodo de transición, renovación y conexión con los ciclos naturales.

      Con la llegada del otoño, los días comenzarán a acortarse gradualmente en el hemisferio norte, mientras las noches tendrán una mayor duración conforme avance la estación.

      El cambio no ocurre de golpe. El equinoccio funciona como un punto de referencia astronómico dentro del ciclo anual de la Tierra.

      Y aunque para algunos el cambio de estación sea una simple fecha en el calendario, para otros representa también el regreso de una época asociada con temperaturas más templadas, nuevos paisajes y una larga tradición de observar cómo el Sol marca el ritmo del año.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Cuándo y a qué hora ocurrirá equinoccio de otoño en México?
      ¿Cuándo y a qué hora ocurrirá equinoccio de otoño en México?

      ¿Cuándo y a qué hora ocurrirá equinoccio de otoño en México?

      SLP

      El Universal

      Este fenómeno astronómico marca el inicio del otoño astronómico y tiene relevancia cultural en comunidades mexicanas.

      ¿Hace daño tomar agua mineral todos los días? Esto dicen los expertos
      ¿Hace daño tomar agua mineral todos los días? Esto dicen los expertos

      ¿Hace daño tomar agua mineral todos los días? Esto dicen los expertos

      SLP

      El Universal

      Especialistas de OMS y ADA aconsejan revisar sodio y evitar azúcares añadidos en agua mineral.

      Colpos: una nueva alternativa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en SLP
      Colpos: una nueva alternativa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en SLP

      Colpos: una nueva alternativa de cirugía ginecológica mínimamente invasiva en SLP

      SLP

      Redacción

      Adiós al pelo de mascota en el sillón; método casero para limpiarlo
      Adiós al pelo de mascota en el sillón; método casero para limpiarlo

      Adiós al pelo de mascota en el sillón; método casero para limpiarlo

      SLP

      El Universal

      Especialistas recomiendan proteger tapicerías con mantas para facilitar el mantenimiento y reducir la limpieza profunda.