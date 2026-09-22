¿Cuándo y a qué hora ocurrirá equinoccio de otoño en México?

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El verano está a punto de quedar atrás y el otoño 2026 ya tiene fecha y hora para comenzar en México. El cambio de estación estará marcado por uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: el equinoccio de otoño.

México y la fecha oficial del equinoccio de otoño 2026

De acuerdo con Star Walk, el equinoccio de otoño ocurrirá a las 00:05 GMT del 23 de septiembre. Sin embargo, al convertirlo al horario del centro de México, el fenómeno sucederá a las 18:05 horas del martes 22 de septiembre.

Así que, para México, el otoño comienza este 22 de septiembre de 2026.

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La diferencia de fechas tiene una explicación sencilla. El equinoccio ocurre en un momento preciso para todo el planeta, pero cada país lo registra según su zona horaria. Por eso, mientras en algunas regiones será 23 de septiembre, en México todavía será 22.

Y no se trata únicamente de una fecha marcada en el calendario. El equinoccio es el fenómeno que da paso oficialmente al otoño astronómico en el hemisferio norte.

Fenómeno astronómico y cultural del equinoccio en México

El equinoccio de otoño ocurre cuando el centro del Sol cruza el ecuador celeste en dirección hacia el sur. En ese momento, ninguno de los dos hemisferios terrestres está inclinado directamente hacia el Sol.

Esto provoca que ambos reciban prácticamente la misma cantidad de iluminación solar.

De ahí surge la palabra "equinoccio", relacionada con la idea de una duración similar entre el día y la noche. Aunque suele decirse que durante este fenómeno existen exactamente 12 horas de luz y 12 de oscuridad, en la práctica no ocurre de manera idéntica en todos los lugares debido a factores como la atmósfera y la forma en que se determina la salida y puesta del Sol.

El fenómeno también tiene una explicación relacionada con el movimiento de la Tierra. La eclíptica, que representa la trayectoria aparente anual del Sol en el cielo, y el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre sobre la esfera celeste, están inclinados aproximadamente 23.4 grados entre sí.

En México, el cambio de estación tiene también una dimensión cultural. Desde tiempos antiguos, el movimiento del Sol y los cambios en la duración de la luz del día estuvieron relacionados con calendarios, ciclos agrícolas y distintas tradiciones.

Por ello, los equinoccios en México suelen despertar especial interés en comunidades, sitios arqueológicos y lugares vinculados con antiguas culturas.

El momento en que la luz solar se distribuye de manera casi equilibrada entre ambos hemisferios ha sido interpretado históricamente como un periodo de transición, renovación y conexión con los ciclos naturales.

Con la llegada del otoño, los días comenzarán a acortarse gradualmente en el hemisferio norte, mientras las noches tendrán una mayor duración conforme avance la estación.

El cambio no ocurre de golpe. El equinoccio funciona como un punto de referencia astronómico dentro del ciclo anual de la Tierra.

Y aunque para algunos el cambio de estación sea una simple fecha en el calendario, para otros representa también el regreso de una época asociada con temperaturas más templadas, nuevos paisajes y una larga tradición de observar cómo el Sol marca el ritmo del año.