¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en julio?

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Como cada mes, WhatsApp renueva la lista de celulares a los que dejará de prestar servicio. La razón es que la app de mensajería instantánea deja de ser compatible con algunos equipos debido a sus constantes actualizaciones que muchas veces no cumplen con los requisitos técnicos.

WhatsApp dejará de funcionar

Sobre todo, los modelos más antiguos son los principales equipos en tener problemas con la aplicación. De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.

El mismo sitio señala que cada año se analizan qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios, además de que es posible que "esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

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Lista de celulares que perderán soporte

En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta. Por ello, en Tech Bit te contamos cuáles celulares se quedarán sin la aplicación a partir de julio del 2026.

Entre los modelos que dejarán de dar soporte de WhatsApp se encuentran: