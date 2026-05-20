IA Agéntica en Latinoamérica: mucha ambición, poco retorno

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El

que diagnostica el estado real de la

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(IA) Agéntica enpresenta como conclusión que, aunque las empresas de la región avanzan en su adopción, el impacto en el negocio sigue siendo marginal.El "", elaborado pora partir de entrevistas conde grandes organizaciones en España y América Latina, revela una brecha profunda entre expectativas y resultados.El estudio presentado en, el evento más importante depara clientes y partners, indica que 59% de las organizaciones iberoamericanas opera con pilotos dispersos y sin conexión a los procesos centrales del negocio y que sólo el 3.8% ha logrado un despliegue industrial de IA agéntica.Esto se refleja también en el tipo de agentes que se desarrollan, pues el 52% son analíticos, es decir, equivalentes a "un consultor caro", y el 79% no está conectado alEl estudio identifica laejecutivo como el principal obstáculo. Sólo el 10% de las iniciativas cuenta con patrocinio directo de los CEO, lo que mantiene a laen los departamentos de tecnología y la desconecta de la estrategia de las compañías.El 40% de los directivos reconoce que no logra construir unsólido para justificar la implementación.El 66% de las empresas destinade su presupuesto de TI a IA agéntica, y el 62% mezcla esa inversión con el presupuesto general de transformación digital. Para, Head de Data y Analytics enpara, esto es un problema estructural."La IA agéntica es tan importante que tiene que tener su, su propio ownership dentro de la compañía y estar en la. No hay que mezclarlo con el presupuesto de transformación digital. Son dos cosas conectadas, pero distintas", declaró.El 88% de las empresas no tiene implementado el gobierno de los(PDFs, presentaciones, correos) que es precisamente la materia prima con la que operan los agentes de IA.Sin esa base, la confianza en los resultados de los sistemas agénticos se erosiona, lo que frena la inversión y mantiene el ciclo de pilotos sin escalar. Solo el 26% de las organizaciones está preparado técnicamente para soportara gran escala.El dato más revelador del estudio es quizás el más directo, que el 58% de las empresas valora que el impacto global de la IA agéntica en su organización es bajo, y solo el 4% reporta un retorno financiero real.El problema, concluye el informe, no es tecnológico ni presupuestario, es organizacional. La región está desplegando tecnología de vanguardia en estructuras conque no han cambiado.Sin embargo, las inversiones no se detienen y las empresas siguen apostando por esta tecnología, lo que otorga la posibilidad de corregir el rumbo antes de que laEl estudio "en España e" está disponible para su descarga en el sitio web oficial deMéxico.