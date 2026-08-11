Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Después de haber recibido en mayo pasado la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, Guadalajara se anuncia nuevamente como la sede de una de las más importantes premiaciones gastronómicas: los Latin America's 50 Best Restaurants 2026.

Detalles confirmados

"México ha sabido contar bien la gastronomía desde hace muchos años. Tiene una de las cuatro gastronomías patrimonio de la humanidad, la única en Latinoamérica.", afirmó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de turismo de Jalisco, durante la conferencia de prensa.

"Jalisco es muy diverso y, además, es la mejor representación de lo que es México", añadió.

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La ceremonia tendrá lugar el próximo 1 de diciembre y recibirá a chefs y restauranteros provenientes de toda América Latina. De igual manera, como ya es costumbre, días previos al gran día, se realizarán los 50 Best Talks y los Signature Sessions.

Cronología del caso

La ceremonia de los Latin America´s 50 Best Restaurants 2026 se realizará el próximo martes 1 de diciembre, sin embargo, en los días previos al evento, se llevarán a cabo distintas actividades.

El 30 de noviembre se realizarán los 50 Best Talks, una serie de conferencias en las que distintos personajes de la industria culinaria de América Latina se reunirán para dialogar sobre temas relevantes.

De igual manera, se llevarán a cabo los 50 Best Signature Sessions, tanto en días previos como posteriores a la ceremonia. Dichas sesiones están abiertas al público general. La idea es que chefs de restaurantes posicionados en la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants, visiten restaurantes locales y puedan realizar pop-ups.

Por otra parte, la lista ampliada de los restaurantes en las posiciones 51 a 100, se dará a conocer previo a la ceremonia, al igual que los ganadores de otros reconocimientos como el Champions of Change Award, el Art of Hospitality Award y el One To Watch Award.

En el listado 2025 de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, figuraron ocho restaurantes mexicanos:

- Quintonil, Ciudad de México, en la posición 7.

- Alcalde, Guadalajara, en la posición 15.

- Villa Torél, Ensenada, en el lugar 16.

- Fauna, Valle de Guadalupe, en el lugar 17.

- Arca, Tulum, en el lugar 22.

- Máximo, CDMX en el lugar 30.

- Huniik, Mérida, en el lugar 32.

- Rosetta, CDMX, en la posición 39.

"México es el país que más historias tiene que contar en términos de gastronomía", comentó durante la presentación de prensa, Valentina Ortiz Monasterio, presidenta de la academia de Latin America´s 50 Best Restaurants para México y Centroamérica.

"Las cocinas regionales (jalisciense, chihuahuense, yucateca, etc.) son oportunidades increíbles para generación de identidad, orgullo y cohesión", añadió.