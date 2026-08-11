logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Sabor

Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026

Previo al evento, se realizarán 50 Best Talks y Signature Sessions abiertas al público.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 05:43 p.m.
A
Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Después de haber recibido en mayo pasado la ceremonia de la Guía Michelin México 2026, Guadalajara se anuncia nuevamente como la sede de una de las más importantes premiaciones gastronómicas: los Latin America's 50 Best Restaurants 2026.

      Detalles confirmados

      "México ha sabido contar bien la gastronomía desde hace muchos años. Tiene una de las cuatro gastronomías patrimonio de la humanidad, la única en Latinoamérica.", afirmó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de turismo de Jalisco, durante la conferencia de prensa.

      "Jalisco es muy diverso y, además, es la mejor representación de lo que es México", añadió.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La ceremonia tendrá lugar el próximo 1 de diciembre y recibirá a chefs y restauranteros provenientes de toda América Latina. De igual manera, como ya es costumbre, días previos al gran día, se realizarán los 50 Best Talks y los Signature Sessions.

      Cronología del caso

      La ceremonia de los Latin America´s 50 Best Restaurants 2026 se realizará el próximo martes 1 de diciembre, sin embargo, en los días previos al evento, se llevarán a cabo distintas actividades.

      El 30 de noviembre se realizarán los 50 Best Talks, una serie de conferencias en las que distintos personajes de la industria culinaria de América Latina se reunirán para dialogar sobre temas relevantes.

      De igual manera, se llevarán a cabo los 50 Best Signature Sessions, tanto en días previos como posteriores a la ceremonia. Dichas sesiones están abiertas al público general. La idea es que chefs de restaurantes posicionados en la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants, visiten restaurantes locales y puedan realizar pop-ups.

      Por otra parte, la lista ampliada de los restaurantes en las posiciones 51 a 100, se dará a conocer previo a la ceremonia, al igual que los ganadores de otros reconocimientos como el Champions of Change Award, el Art of Hospitality Award y el One To Watch Award.

      En el listado 2025 de los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica, figuraron ocho restaurantes mexicanos:

      - Quintonil, Ciudad de México, en la posición 7.

      - Alcalde, Guadalajara, en la posición 15.

      - Villa Torél, Ensenada, en el lugar 16.

      - Fauna, Valle de Guadalupe, en el lugar 17.

      - Arca, Tulum, en el lugar 22.

      - Máximo, CDMX en el lugar 30.

      - Huniik, Mérida, en el lugar 32.

      - Rosetta, CDMX, en la posición 39.

      "México es el país que más historias tiene que contar en términos de gastronomía", comentó durante la presentación de prensa, Valentina Ortiz Monasterio, presidenta de la academia de Latin America´s 50 Best Restaurants para México y Centroamérica.

      "Las cocinas regionales (jalisciense, chihuahuense, yucateca, etc.) son oportunidades increíbles para generación de identidad, orgullo y cohesión", añadió.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026
      Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026

      Guadalajara será sede de Latin Americas 50 Best Restaurants 2026

      SLP

      El Universal

      Previo al evento, se realizarán 50 Best Talks y Signature Sessions abiertas al público.

      Café con hielo en casa
      Café con hielo en casa

      Café con hielo en casa

      SLP

      El Universal

      Las recetas incluyen ingredientes como mango, coco y fruta del dragón para sabores dulces y nutritivos.

      Esto es lo que aporta un vaso de leche
      Esto es lo que aporta un vaso de leche

      Esto es lo que aporta un vaso de leche

      SLP

      El Universal

      La leche, además de calcio, aporta vitaminas y minerales que favorecen el sistema cardiovascular y muscular.

      Los mejores restaurantes de México, según la Guía Michelin
      Los mejores restaurantes de México, según la Guía Michelin

      Los mejores restaurantes de México, según la Guía Michelin

      SLP

      PULSO

      La selección 2026 reconoce a 29 establecimientos con estrellas: Pujol y Quintonil encabezan la lista