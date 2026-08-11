Caen 10 del Cártel de Sinaloa, 7 son colombianos, en Sinaloa

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán con el fin de continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.

Además, en el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Sinaloa, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República.

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Esta dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, destacó que las actividades se hicieron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.