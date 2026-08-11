logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Caen 10 del Cártel de Sinaloa, 7 son colombianos, en Sinaloa

Participaron en el operativo la Policía Estatal, Semar, SSPC y la Fiscalía General de la República.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 05:40 p.m.
A
Caen 10 del Cártel de Sinaloa, 7 son colombianos, en Sinaloa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán con el fin de continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.


      Además, en el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Sinaloa, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esta dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, destacó que las actividades se hicieron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Caen 10 del Cártel de Sinaloa, 7 son colombianos, en Sinaloa
      Caen 10 del Cártel de Sinaloa, 7 son colombianos, en Sinaloa

      Caen 10 del Cártel de Sinaloa, 7 son colombianos, en Sinaloa

      SLP

      El Universal

      Participaron en el operativo la Policía Estatal, Semar, SSPC y la Fiscalía General de la República.

      ¿Hincado o acostado? Esta es la posición correcta durante un sismo
      ¿Hincado o acostado? Esta es la posición correcta durante un sismo

      ¿Hincado o acostado? Esta es la posición correcta durante un sismo

      SLP

      El Universal

      Tras el terremoto en Colombia, expertos analizan las mejores prácticas para evacuar pisos altos.

      Se encendieron las reminiscencias coloniales: Sheinbaum
      Se encendieron las reminiscencias coloniales: Sheinbaum

      Se encendieron las reminiscencias coloniales: Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      La propuesta de cambio de nombre ha generado reacciones adversas en sectores de la oposición política.

      Última llamada para tramitar licencia permanente en Ciudad de México
      Última llamada para tramitar licencia permanente en Ciudad de México

      Última llamada para tramitar licencia permanente en Ciudad de México

      SLP

      El Universal

      El proceso requiere cita en línea y pago de 1,500 pesos para quienes buscan la licencia permanente.