Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda con foto

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¡Es oficial! Tras semanas de especulaciones, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaban de sorprender a sus millones de seguidores al publicar una fotografía en sus redes sociales con la que confirman que ya son esposos.

Fieles al hermetismo que ha caracterizado los momentos más importantes de su vida, el astro portugués y la socialité argentina decidieron compartir la feliz noticia con una emotiva postal que habla por sí sola.

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En dicha foto se observan las manos de ambos entrelazadas luciendo las clásicas argollas de matrimonio en el dedo anular, la prueba definitiva de su enlace nupcial. La foto, únicamente acompañada por sus iniciales, revela que Cristiano y Georgina han decidido celebrar su amor de forma discreta.Juntos desde 2016, cuando sus caminos se cruzaron en una boutique de lujo en Madrid, Cristiano y Georgina se han consolidado como una de las parejas más sólidas y queridas. Su historia, que abarca casi diez años juntos y una gran familia, tenía la gran incógnita de cuándo darían el esperado "Sí, acepto".Fue en agosto de 2025 cuando la pareja sorprendió a todos al anunciar su compromiso con una espectacular fotografía del impresionante anillo con el que el delantero le propuso matrimonio a la modelo. Desde entonces, el enlace se convirtió en uno de los eventos más esperados dentro del universo del showbiz.Aunque hasta el momento la pareja ha decidido mantener los detalles de la ceremonia en absoluto secreto, diversos reportes ya apuntaban a que los preparativos del enlace tendrían un significado sumamente especial para el deportista.Entre las locaciones más sonadas por la prensa internacional destacó la Catedral de Funchal, situada en la isla de Madeira, el lugar donde Cristiano Ronaldo creció y que representa un escenario cargado de nostalgia y valor sentimental.Hasta el momento, sin necesidad de una ostentosa fiesta, la pareja deja claro que su prioridad sigue siendo la intimidad familiar, marcando el inicio de esta nueva etapa como marido y mujer.