logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda con foto

La ceremonia se habría realizado en un lugar con significado especial para Ronaldo.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 05:50 p.m.
A
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda con foto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ¡Es oficial! Tras semanas de especulaciones, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez acaban de sorprender a sus millones de seguidores al publicar una fotografía en sus redes sociales con la que confirman que ya son esposos.


      Fieles al hermetismo que ha caracterizado los momentos más importantes de su vida, el astro portugués y la socialité argentina decidieron compartir la feliz noticia con una emotiva postal que habla por sí sola.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En dicha foto se observan las manos de ambos entrelazadas luciendo las clásicas argollas de matrimonio en el dedo anular, la prueba definitiva de su enlace nupcial. La foto, únicamente acompañada por sus iniciales, revela que Cristiano y Georgina han decidido celebrar su amor de forma discreta.
      Juntos desde 2016, cuando sus caminos se cruzaron en una boutique de lujo en Madrid, Cristiano y Georgina se han consolidado como una de las parejas más sólidas y queridas. Su historia, que abarca casi diez años juntos y una gran familia, tenía la gran incógnita de cuándo darían el esperado "Sí, acepto".
      Fue en agosto de 2025 cuando la pareja sorprendió a todos al anunciar su compromiso con una espectacular fotografía del impresionante anillo con el que el delantero le propuso matrimonio a la modelo. Desde entonces, el enlace se convirtió en uno de los eventos más esperados dentro del universo del showbiz.
      Aunque hasta el momento la pareja ha decidido mantener los detalles de la ceremonia en absoluto secreto, diversos reportes ya apuntaban a que los preparativos del enlace tendrían un significado sumamente especial para el deportista.
      Entre las locaciones más sonadas por la prensa internacional destacó la Catedral de Funchal, situada en la isla de Madeira, el lugar donde Cristiano Ronaldo creció y que representa un escenario cargado de nostalgia y valor sentimental.
      Hasta el momento, sin necesidad de una ostentosa fiesta, la pareja deja claro que su prioridad sigue siendo la intimidad familiar, marcando el inicio de esta nueva etapa como marido y mujer.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda con foto
      Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda con foto

      Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman boda con foto

      SLP

      El Universal

      La ceremonia se habría realizado en un lugar con significado especial para Ronaldo.

      Beyoncé enfrenta demanda por uso no autorizado de sample en México
      Beyoncé enfrenta demanda por uso no autorizado de sample en México

      Beyoncé enfrenta demanda por uso no autorizado de sample en México

      SLP

      El Universal

      La demanda señala que la licencia para el sample fue obtenida después del lanzamiento del álbum.

      Arrestan a hombre tras ingreso a casa de Kim Kardashian en LA
      Arrestan a hombre tras ingreso a casa de Kim Kardashian en LA

      Arrestan a hombre tras ingreso a casa de Kim Kardashian en LA

      SLP

      El Universal

      Un hombre de 27 años fue detenido en Los Ángeles por ingresar a la propiedad de Kim Kardashian.

      Yolanda Andrade comparte su experiencia con esclerosis lateral amiotrófica
      Yolanda Andrade comparte su experiencia con esclerosis lateral amiotrófica

      Yolanda Andrade comparte su experiencia con esclerosis lateral amiotrófica

      SLP

      El Universal

      En redes sociales, Yolanda Andrade contó cómo mantiene su salud y el apoyo de amigos y seguidores.