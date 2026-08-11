Arrestan a hombre tras ingreso a casa de Kim Kardashian en LA

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Un hombre de 27 años fue arrestado bajo sospecha de robo, luego de que presuntamente ingresara a una de las propiedades de Kim Kardashian en Los Ángeles, ubicada en la exclusiva zona de Hidden Hills.

El domingo, las autoridades detuvieron al individuo después de recibir, antes de las 16:00 horas, un aviso sobre una persona que habría sido vista introduciendo varios objetos en un automóvil dentro de la propiedad, informó Tracy Koerner, ayudante del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, a Los Angeles Times.

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Según TMZ, el sospechoso habría tomado uno de los vehículos utilizados por los trabajadores de Kardashian para abandonar el lugar. Más tarde, fue visto circulando por los alrededores y uno de los empleados de la empresaria fue quien alertó a las autoridades.No se reportaron personas heridas y ni Kim Kardashian ni sus cuatro hijos se encontraban en la residencia, pues la familia permanece temporalmente en otro domicilio mientras la propiedad es remodelada. La policía tampoco encontró armas en poder del detenido.TMZ señaló que fuentes cercanas al caso contradijeron algunas de las versiones difundidas inicialmente por las autoridades. De acuerdo con estas fuentes, el hombre no habría ingresado a la vivienda y Kardashian no tendría pertenencias personales en el inmueble debido a las obras. Hasta el momento, la empresaria no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.Kardashian adquirió la propiedad de Hidden Hills en 2014 junto a Kanye West, padre de sus cuatro hijos. Después de su divorcio, la empresaria permaneció en la residencia y en noviembre de 2022 se convirtió en su única propietaria.