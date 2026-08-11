¿Hincado o acostado? Esta es la posición correcta durante un sismo

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El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, registrado durante la mañana del lunes 10 de agosto, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que aparece cada vez que la tierra comienza a moverse: ¿dónde debe colocarse una persona si no puede salir de un edificio durante un sismo?

En redes sociales comenzó a circular el testimonio de un Topo mexicano, quien cuestionó algunas de las recomendaciones que durante años se han repetido para enfrentar un temblor y explicó qué posiciones, según su experiencia en labores de rescate, han permitido encontrar personas con vida entre los escombros.

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Durante años se ha escuchado que, ante un movimiento telúrico, lo mejor es colocarse debajo de una mesa o permanecer en el marco de una puerta. Sin embargo, el rescatista sostuvo que estos consejos deberían revisarse a partir de lo que los equipos de emergencia encuentran realmente después de un colapso."Los manuales se tienen que actualizar, desafortunadamente quienes los actualizan no les han preguntado a los rescatistas dónde han encontrado a gente con vida", expresó.A partir de su experiencia, señaló que una alternativa consiste en colocarse boca arriba junto a un mueble resistente, como una cama, un sillón, una lavadora o un refrigerador, buscando ocupar el menor espacio posible.También agregó que, las manos y las piernas no deberían quedar debajo del mueble, debido a que podrían resultar atrapadas cuando se produzca el movimiento o un eventual colapso.Aunado a ello explicó que, una persona arrodillada o en posición fetal puede ocupar un espacio distinto al que tendría completamente extendida.Cabe recalcar que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha señalado la posición debe considerarse por las características estructurales de cada inmueble; por lo que recomienda identificar previamente las zonas de seguridad.Asimismo, en un segundo video el rescatista explicó que, durante un temblor, el lugar seguro para las personas que se encuentren en el primer, segundo o tercer piso es salir hacia la vía pública, debido a que, según su explicación, serían quienes tendrían mayor posibilidad de abandonar el inmueble antes de un eventual colapso.También mencionó que quienes se encuentren en un cuarto o quinto piso podrían intentar bajar, únicamente si el trayecto puede realizarse en menos de 30 segundos y caminando con calma.Para quienes están por encima de esos niveles, recomendó no intentar bajar durante el terremoto, debido al riesgo de que las escaleras, techos u otras partes de la construcción sufran desprendimientos.Ante ello recomendó la posibilidad de dirigirse a la azotea, siempre que el sitio sea seguro y no existan objetos, instalaciones o materiales que puedan explotar, caer o provocar lesiones.