WhatsApp ocupa espacio en tu celular: cómo verificarlo y liberarlo

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WhatsApp, es una de las aplicaciones de mensajería más populares de la actualidad, pero, su uso constante, implica mayor acumulación de archivos que podrían estar ocupando mucho espacio de tu celular.

Entre fotos, videos, mensajes, audios, stickers y más, la aplicación podría ralentizar el rendimiento de tu celular o incluso limitar la capacidad para descargar nuevas aplicaciones o archivos.

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Ante este contexto, en Tech Bit te contamos cómo puedes saber cuánto espacio está ocupando WhatsApp en tu celular y cómo puedes evitar que ocupe demasiado.Así puedes saber cuánto espacio ocupa WhatsAppPara saber cuánto espacio ocupa WhatsApp en tu celular Android, debes seguir estos pasos:· Abre la aplicación móvil de WhatsApp.· Da clic en "Ajustes" tocando los tres puntos ubicados en la parte superior derecha de la pantalla.· Selecciona "Almacenamiento y datos", después da clic en "Administrar almacenamiento".Así podrás saber cuánto espacio está ocupando tu celular en WhatApp. Por otro lado, si tu celular es iOS, entonces debes seguir estos pasos:· Ingresa a WhatsApp y da clic en "Ajustes".· Después toca "Almacenamiento y datos" y "Administrar almacenamiento".En este mismo espacio te dirá cuánto almacenamiento está consumiendo WhatsApp.¿Cómo liberar espacio de almacenamiento de WhatsApp?Existen varias formas de liberar espacio de almacenamiento de WhatsApp, a continuación, te enlistamos algunos de ellos:· Elimina chats o grupos de WhatsApp con los que ya no tengas conversación o que sea poco frecuente.· Evita que WhatsApp descargue archivos de forma automática.· Has una copia de seguridad y elimina archivos antiguos.· Mueve la información importante a la nube para luego eliminarlos de la memoria local del celular.Con estas opciones WhatsApp dejará de estar consumiendo el espacio de tu celular y podrás tener más espacio en este.