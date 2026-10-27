¿Cómo limpiar tu pantalla sin dañarla?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La acumulación de polvo, marcas de dedos y suciedad en las superficies de visibilidad representa un problema común en los hogares, especialmente en equipos de alta tecnología como televisores inteligentes, monitores de computadora, tabletas y teléfonos móviles.

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado en estilo de vida y limpieza del hogar, TuHogar, el mantenimiento adecuado de estos paneles requiere de técnicas cuidadosas para evitar daños permanentes en los componentes o revestimientos protectores.

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Aplicar un método seguro garantiza que la experiencia visual se mantenga óptima sin poner en riesgo la integridad técnica del aparato.Según las pautas compartidas por expertos en mantenimiento y limpieza del hogar, el truco fundamental radica en la utilización exclusiva de paños de microfibra limpios y en evitar el uso de cualquier químico abrasivo. El proceso seguro comprende las siguientes indicaciones paso a paso:- Apaga y desconecta el equipo: La limpieza se realiza siempre en frío y con el sistema apagado para prevenir accidentes eléctricos y observar la suciedad con mayor claridad a contraluz.- Retira el polvo acumulado: Pasa un paño de microfibra seco y limpio de forma muy suave, sin ejercer presión, para evitar que partículas sólidas rayen la superficie.- Humedece el paño, nunca la pantalla: Si existen manchas persistentes o grasa, humedece ligeramente la microfibra con agua destilada o con una mezcla en partes iguales de agua destilada y alcohol isopropílico. Queda prohibido rociar líquidos directamente sobre el monitor o televisor, ya que podrían filtrarse por los bordes y quemar los circuitos internos.- Limpia con trazos suaves: Realiza movimientos continuos en líneas horizontales o verticales, evitando la fricción circular intensa.- Seca de forma inmediata: Utiliza un paño de microfibra seco para retirar cualquier exceso de humedad o marca residual sobre el panel.De acuerdo con las advertencias difundidas por plataformas especializadas en electrónica de consumo, el uso de materiales inadecuados deteriora rápidamente las capas antirreflejo y antihuellas instaladas de fábrica en las pantallas modernas.Los especialistas señalan que nunca se debe recurrir al uso de papel de cocina, servilletas o pañuelos desechables de celulosa, pues su fibra rugosa genera rayones microscópicos en el vidrio o plástico.Asimismo, queda descartado el uso de limpiavidrios tradicionales, amoníaco, alcohol etílico común, acetona o vinagre sin diluir, debido a que sus componentes químicos corrosivos manchan de forma irreversible las capas protectoras de los páneles LED, OLED o QLED.