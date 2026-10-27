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Ciencia y Tecnología

Llega a México la nueva portátil de Apple

La MacBook Pro M6 ofrece hasta 24 horas de batería y mejoras en IA y gráficos

Por El Universal

Octubre 27, 2026 02:35 p.m.
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Llega a México la nueva portátil de Apple
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      Desarrollado por SACS IA

      Apple anunció la nueva MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6, una computadora portátil que, según la compañía, apuesta por un mayor rendimiento para la edición de contenido, el desarrollo de software y las tareas que utilizan IA. Además, Apple señala que la batería de este equipo rinde hasta 24 horas.

      Su precio en México parte de los 44 mil 999 pesos y la preventa del equipo comienza el próximo 28 de octubre. Estará disponible hasta el 6 de noviembre.

      Uno de los principales cambios de esta generación está en su procesador M6, que integra una CPU de 12 núcleos y una GPU de 12 núcleos. Según Apple, el rendimiento gráfico es hasta 30% superior al del modelo con M5, mientras que el procesamiento de tareas de inteligencia artificial mejora hasta 25%.

      La empresa también señala que, frente a una MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M1, el nuevo equipo puede ofrecer un rendimiento gráfico hasta 11 veces superior y un desempeño en tareas de inteligencia artificial hasta 13 veces mayor, de acuerdo con sus pruebas.

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      Estas mejoras están pensadas para actividades como la edición fotográfica, la generación de imágenes mediante inteligencia artificial, el modelado 3D y la compilación de código. El equipo cuenta con 16 GB de memoria unificada de base, configurable hasta 32 GB.

      La nueva MacBook Pro trabaja con macOS 27, sistema operativo que incorpora herramientas de Apple Intelligence y Siri AI para facilitar distintas actividades desde la computadora.

      Otra de las características que este equipo conserva es la pantalla Liquid Retina XDR de 14 pulgadas, con un brillo máximo de hasta 1,600 nits para contenido HDR y una relación de contraste de 1,000,000:1. También ofrece una opción de acabado nanotexturizado para reducir reflejos en ambientes con mucha iluminación.

      En el apartado audiovisual, integra una cámara de 12 MP con Center Stage, que mantiene al usuario encuadrado durante las videollamadas, además de tres micrófonos y un sistema de seis bocinas con audio espacial.

      En conectividad, incorpora Wi-Fi 7 y Bluetooth 6. Entre sus puertos se encuentran HDMI, MagSafe 3, tres Thunderbolt 4, una ranura para tarjetas SDXC y una entrada para audífonos. También permite conectar hasta dos pantallas externas.

      La nueva MacBook Pro M6 estaría disponible en México el próximo 6 de noviembre. Su precio será de 44 mil 999 pesos. Está disponible en color negro espacial y plata.

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