Comunidad latina en Israel pide cambio de gobierno y paz

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KFAR SABA, Israel, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Integrantes de la comunidad latinoamericana en Israel esperan un cambio de gobierno y abogan por la paz.

Desde Kfar Saba, a 20 minutos de Tel Aviv, las argentinas Jalicia Goldman, Aida y René Segal coinciden y dicen a EL UNIVERSAL que el gobierno de Benjamin Netanyahu debe irse.

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Goldman responde que sí desearía que cambiara el gobierno. Aida agrega que para ella "esta es más importante que cualquier otra elección porque queremos un cambio en el país para mejorar. Yo tengo mi vida hecha, tengo 80 años, pero pienso en el futuro de mis hijos y de mis nietos".Goldman, quien tiene 32 años. en Israel, menciona que "esta es una de las elecciones más importantes en Israel, creo que en el 95 cuando Netanyahu le ganó a Shimon Peres hasta en último momento, esas también fueron muy importantes".Segal añade, desde un centro de votación en un centro de cuidados para adultos mayores, que "nunca estuvimos tan amenazados de muerte como en este momento. El antisemitismo en este momento es muy llamativo y debe haber un cambio en el gobierno, para eso son las elecciones, esperemos que ellos cambien".Segal, argentina, quien vive desde hace 30 años en Israel dice que "en este momento lo primordial es la paz, estamos muy amenazados y detrás de eso muchas cosas acumuladas: la educación, la economía, la igualdad".Añade que "es un país muy difícil, convivir con un 20% de árabes en el país es algo que no es fácil, pero los árabes tienen los mismos derechos que yo y no sé si se valore en el mundo, porque yo no podría vivir en libertad en un país como en el de ellos, no en Siria, no en Líbano y creo que es agradable que puedan ser ciudadanos".Aida menciona a EL UNIVERSAL que hace 25 años vive en Israel y "vine de cualquier forma porque estaban mis hijos, quienes me ayudaron a integrarme en este país, donde estoy feliz; cada uno formó su familia. Estoy bien, muy bien".Goldman menciona que para ella, "la educación es fundamental que esté fuera de los religiosos, la medicina que para nosotros no está bien, pero a comparación de otros países está mucho mejor que Latinoamérica. Soy Argentina y debe estar 100 por 100 mejor que allá, pero nosotros nos quejamos, pero funciona bastante bien; y la guerra".Agrega que "la guerra no es fácil, no se va a resolver fácil", y añade que "acá los chicos están muy agresivos por todo lo que viven, con eso de las sirenas de noche, levantarse de la cama", pero, "para mí con educación todo va a salir adelante".Argumenta que "para mí, en seguridad, sacando la guerra, es el mejor país, después de haber viajado mucho, no tengo que estar revisando dónde dejo la cartera, no tengo terror que me roben la casa. Por la calle una adolescente puede caminar por la calle, hay muy pocos casos de violación y eso para mí, como ser humano, es super importante. En Argentina tengo terror".