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"Piojo" Herrera continuará con el Atlante

Atlante cerrará la fase regular enfrentando a Chivas, Santos Laguna y Xolos.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 02:17 p.m.
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Piojo Herrera continuará con el Atlante
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Después de haber caído frente al Atlético de San Luis, Miguel "Piojo" Herrera aseguró que iba a reunirse con el Presidente del Atlante, Emilio Escalante, para hablar sobre su futuro, el cual fue confirmado este lunes.

      El propio dueño de los Potros de Hierro confirmó por medio de sus redes sociales la continuidad del "Piojo" como entrenador del cuadro azulgrana, pese a los últimos resultados del club que ya está fuera de Liguilla.

      Aunque no se detalló la duración del vínculo, todo parece indicar que serán un par de torneos más los que el exfutbolista mexicano dirija al equipo capitalino.

      "En el Club de Futbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo. Formamos parte de un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, con objetivos claros y una visión de futuro que requiere continuidad, estabilidad y compromiso", escribió Escalante en un comunicado.

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      "Por ello, la continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición. Seguimos firmes, con la mirada puesta en el futuro y con el compromiso de llevar al Equipo del Pueblo al lugar que le corresponde. ¡Somos de Hierro! ¡Somos Atlante!", añadió.

      ¿Cómo le ha ido al 'Piojo' Herrera con el Atlante?

      El inicio del equipo azulgrana fue positivo, destacando el empate frente al América como local y la victoria sobre Cruz Azul de visitante. Sin embargo, los números no son los mejores para el ex seleccionador nacional.

      En Liga MX, Herrera tiene un balance de tres triunfos, cinco empates y seis derrotas. Atlante está en el lugar 16 de la clasificación y sin posibilidades de llegar a la fiesta grande del futbol mexicano. Dentro de la Leagues Cup alcanzó una victoria y cayó en dos ocasiones.

      Próximos partidos y retos para Atlante

      Los Potros cierran la fase regular visitando a Chivas, reciben al Santos Laguna y viajan a Tijuana para enfrentar a los Xolos.

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