INE avanza en limpia de funcionarios ligados al clan Taddei

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Los 10 consejeros que quedan en el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyeron su reunión de este lunes sin la definición de una presidencia interina para el organismo; en cambio, se puso sobre la mesa la pertinencia de que los funcionarios puestos de manera unilateral por Guadalupe Taddei también abandonen el cargo en los próximos días.

Los consejeros electorales cerraron su reunión antes de que la ahora expresidenta del INE enviara de manera formal su renuncia a la Cámara de Diputados, por lo que retomarán la discusión de nombrar a un presidente interino este martes a las 8 de la mañana.

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Durante la reunión, algunos consejeros que no forman parte del conocido como "grupo Taddei" plantearon la necesidad urgente de que los miembros de la Junta General Ejecutiva y otras áreas del instituto presenten su renuncia, pues aparecen en videos y se les ha relacionado con el conflicto de intereses latente durante la administración de Taddei.En entrevista tras salir de la reunión, el consejero Arturo Castillo aseguró que "no sólo hay que ser honestos, sino parecer honestos", y aseguró que estos funcionarios están en "una posición muy delicada".La consejera Carla Humphrey dijo que habría que hacer una evaluación para que desde el Consejo General se les pida la renuncia, pero la mayoría de los consejeros deben estar de acuerdo.El consejero Uuc-Kib Espadas dijo lo mismo sobre la designación de la presidencia interina en el INE. "Es preferible que salga por un amplio consenso, ante el contexto que está viviendo el instituto", dijo.Pide Monreal "sacudida" del clan TaddeiRespecto al proceso interno del INE para elegir una presidencia interina, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que quien llegue al interinato debería dar "una sacudida" de los funcionarios ligados a las irregularidades de Taddei."Confiamos en los 10 consejeros que quedaron. Creo que quien sea presidente del Consejo nombrado hoy entre ellos debe comenzar a remover o a pedir la renuncia de funcionarios que no tengan idoneidad o que tengan vínculos con el proveedor denunciado o con la propia presidenta saliente", dijo.EL UNIVERSAL publicó el pasado 18 de agosto que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, había formado su equipo más cercano dentro del organismo con cercanos a Morena, sonorenses y tabasqueños impulsados por los gobiernos morenistas en esas entidades.De las 16 unidades técnicas y direcciones ejecutivas que se nombraron en mayo al menos 10 de los nombrados tienen experiencia previa como asesores políticos de morenistas, experredistas (hoy morenistas), de haber trabajado en gobiernos emanados de Morena o de manera cercana a la hoy presidenta del INE.No sólo eso, algunos de ellos tampoco cuentan con la experiencia suficiente en las materias que encabezan, como Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, cuyo cargo incluso fue apelado por consejeros electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.Entre los cercanos a Morena se encuentran —además del tabasqueño Mario Alberto Alejo García—, la titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, su paisana Anahí Silva Tosca. Ambos cuentan con trayectoria como asesores políticos de Morena.Más cercano a Taddei y a sus negocios se encuentra el actual secretario ejecutivo del INE, Roberto Carlos Félix López, a quien primero Taddei quiso colocar en la Secretaría Ejecutiva del INE al llegar, pero no consiguió consenso y en su lugar el consenso lo logró Claudia Arlett Espino, quien renunció hace poco más de mes y medio.Primera renunciaValeria Ramírez Gallardo, subdirectora de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de violencia de género, señalada por ser pareja sentimental del jefe de oficina de Guadalupe Taddei, Carlos Luna Rosas, presentó su renuncia este lunes.En ese puesto, Ramírez Gallardo ganaba más de 72 mil pesos netos mensuales pese a no contar con cédula profesional y después de haber reprobado en un par de ocasiones el examen de inducción al instituto."Agradezco la oportunidad de haber formado parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, así como la confianza y las atenciones brindadas durante el desempeño de mis funciones. La experiencia en este instituto ha contribuido a mi desarrollo profesional y personal", establece la renuncia de Ramírez Gallardo, que fue dirigida al secretario ejecutivo, Roberto Félix.Dato* 10 consejeros quedan en el Instituto Nacional Electoral después de la renuncia de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.