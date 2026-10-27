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Charlyn Corral, la número uno

La futbolista agradeció el apoyo de su club, compañeras y familia durante su carrera de 20 años.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 02:21 p.m.
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Charlyn Corral, la número uno
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      Cuando Charlyn Corral se levantó para caminar hacia el escenario del Balón de Oro, no sólo iba en busca de un reconocimiento individual. Cada paso representaba años de esfuerzo, sacrificio y una lucha constante por abrirse camino en un deporte donde ninguna mexicana había logrado alcanzar semejante brillo.


      Al escuchar su nombre como ganadora del premio a la Mejor Delantera del Año, la atacante se convirtió en el reflejo de una generación que ha demostrado que el futbol femenil mexicano tiene figuras capaces.

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      La delantera del Pachuca no sólo celebró un premio más, festejó un momento que confirma el crecimiento del futbol femenil y el lugar que las jugadoras mexicanas se han ganado.
      "Me encuentro muy feliz de estar aquí. Ser mexicana y ser la primera en recibir un reconocimiento como este, me llena de orgullo. Sé que en mi país se están haciendo muy bien las cosas en el futbol femenil. Estar parada aquí, frente a todos ustedes, me llena de orgullo y satisfacción. Después de 20 años de carrera, me doy cuenta de que el esfuerzo vale la pena", mencionó.
      Corral, quien cerró la temporada con una impresionante marca de 42 goles, aprovechó su discurso para reconocer la trayectoria de Scarlett Camberos, la futbolista nacional que figuró entre las 30 finalistas al Balón de Oro como Mejor Jugadora del orbe.
      Además, agradeció el apoyo incondicional de sus compañeras, cuerpo técnico y familia, a quienes atribuyó gran parte de su éxito, por acompañarla y sostenerla en los momentos más difíciles de su carrera.
      "Pido un aplauso para Scarlett Camberos. Quiero agradecer a mi club, Pachuca, a sus presidentes y directivos, pero sobre todo a mis compañeras, porque este premio también es de ellas", afirmó.
      Dato
      · Segunda ganadora en la historia del premio Gerd Müller como máxima goleadora, tras la polaca Ewa Pajor.
      · 42 anotaciones consiguió durante la temporada 2025-26 de la Liga MX, con el Pachuca.
      · 35 años de edad tiene la histórica delantera tricolor, nacida en Ecatepec, Estado de México.

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