Prevención del VIH: UNAM e IMSS firman convenio para estudiantes

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Con el objetivo de prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la

y el

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firmaron un convenio para ofrecer a lados tratamientos que reducen, hasta en 99%, el riesgo de infectarse con este virus.El primero es la(PrEP), unaque se debe tomar antes de tenero si la persona tiene múltiples parejas sexuales y quiere tener un mayor control sobre su salud.De acuerdo con el boletín, la PrEP es parte de una, que incluye también, pruebas regulares, atención a infecciones de transmisión sexual, vacunas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) y el Virus de la Hepatitis B (VHB), además de acompañamiento médico.Además, lay eltambién informaron que pondrán a disposición del estudiantado la Profilaxis Post- Exposición (PEP), unque reduce el riesgo de adquirir VIH después de haber estado en una, como ruptura de condón o una agresión sexual.Sobre este tratamiento, se precisó que debe iniciarse dentro de lasposterior a lay debe mantenerse durante 28 días.Aunque los tratamientos están dirigidos especialmente a, se pondrán a disposición de toda la, incluidasy trabajadoras.-----¿Dónde acceder a PrEP y PEP?El servicio para acceder a estos tratamientos está disponible para laen tres clínicas delcercanas a sedes de la Máxima Casa de Estudios. Los consultorios se ubican en:, cercano a(en289, colonia Tizapán San Ángel).de Aragón 235,) y 120 (1812,).En dichos consultorios especializados se brindará la atención a integrantes de la comunidadal presentar