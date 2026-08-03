Crew-13 despegará en septiembre con nuevos trajes de vuelo

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MIAMI.- La NASA programó para no antes del 12 de septiembre el lanzamiento de la Crew-13, una misión de rotación de personal que trasladará a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX.

La tripulación estará integrada por Jessica Watkins y Luke Delaney, de la NASA; Josh Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y Sergey Teteriatnikov, de la agencia rusa Roscosmos.

Watkins será la única integrante con experiencia previa en la estación, luego de participar en la misión Crew-4 durante 2022. Para los otros tres astronautas será su primer viaje al laboratorio orbital.

Una de las principales pruebas de la misión será el uso de trajes de vuelo de tercera generación, diseñados para ajustarse a los cambios físicos que experimentan los astronautas durante estancias prolongadas en condiciones de microgravedad.

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Juliana Scheiman, directora de los programas Dragon y Ciencia de la NASA, explicó que los nuevos trajes pueden adaptarse al crecimiento temporal de la columna vertebral registrado durante la permanencia en órbita.

Los cuatro astronautas permanecerán aproximadamente seis meses en la EEI, donde realizarán experimentos científicos, labores de mantenimiento y otras tareas operativas.

Durante la misión, Kutryk se convertirá en padre por tercera ocasión. La Agencia Espacial Canadiense informó que contará con un equipo médico para acompañar a su familia y mantener informado al astronauta.

NASA descarta una fuga activa

Crew-13 viajará a la estación espacial.

El lanzamiento se prepara después de que una fuga de aire detectada en junio en un módulo ruso obligara a la NASA a considerar una posible evacuación de la estación.

Dana Weigel, gerente del programa de la EEI, informó que Roscosmos colocó un parche temporal que consiguió sellar la fuga. El módulo permanece a baja presión mientras se determina si será necesaria una reparación estructural permanente.

La agencia aseguró que actualmente no existe una fuga activa y mantiene el plan de retirar la Estación Espacial Internacional a finales de 2030. El proceso de salida de operación se extendería durante aproximadamente dos años.

La Crew-13 será la misión tripulada número 18 de SpaceX hacia la estación y el vuelo número 53 de una cápsula Dragon al laboratorio orbital.

Con información de EFE