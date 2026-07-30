México destina 115 millones para contener sargazo en Caribe

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México anunció el jueves una inversión de más de 115 millones de dólares para abordar el creciente problema del sargazo, un alga marrón que este año ha cuadriplicado su presencia en el Caribe mexicano y que supone una amenaza no sólo ambiental sino para la llegada de turistas, la principal fuente económica de la región.

"Este ha sido un año realmente difícil, atípico", dijo la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, durante la conferencia presidencial. Agregó que lo que hace más de una década era un fenómeno temporal de sólo unos meses se ha convertido en un problema continuo. "Este año ha llegado a las playas del Caribe mexicano cuatro veces más (sargazo) que en 2025 y tenemos 27 veces más que el promedio histórico", explicó.

Los científicos prevén que la situación empeore porque hasta junio la cantidad total de sargazo observada en todo el mar Caribe ya casi duplicó el récord histórico y alcanzó cinco millones de toneladas, según el Observatorio de Oceanografía Óptica de la Universidad de Florida.

De todo ese sargazo el gobierno calcula que llegan a las costas caribeñas mexicanas unas 9.000 toneladas diarias en los días fuertes y unas 2.600 en los días bajos. La acumulación de esta alga, además de convertir las aguas turquesas en una interminable mancha marron, inunda las playas de un olor pestilente e impacta en la biodiversidad de la zona.

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La meta: recoger más sargazo en el mar

Con los recursos actuales de 16 barcos, 18 embarcaciones menores y más de 16.000 metros de barreras sólo pueden recogerse en torno a 1.200 toneladas al día, una cifra que con la inversión prevista para este año y el próximo el gobierno confía en elevar a 1.800 toneladas en 2026 y hasta 4.000 en 2027.

El principal objetivo es recoger el sargazo en el mar y no en la playa, como mayoritariamente ocurre ahora, porque así se evitará que se erosione las playas.

Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los nuevos fondos serán para tener más barcos, más barreras y más equipos de recolección sustentables que eviten que al limpiar las playas se lleven la arena. Uno de los nuevos barcos prevé llegar en breve a la zona y tendrá más del triple de capacidad que el mayor actual.

Además, el gobierno quiere impulsar todos los proyectos de reciclaje de esta alga que van desde su utilización como biofertilizante a bloques para la construcción o sandalias biodegradables. Según el gobierno, ya hay 39 empresas que desarrollan este tipo de productos.

Actualmente, el 83% del sargazo se recoge en las playas y la mayoría lo hacen los municipios o los hoteles más grandes que desde hace años destinan decenas de trabajadores a limpiar sus playas cada mañana.

Organizaciones civiles llevan años pidiendo más recursos y celeridad en la recolección e impulso a una industria que recicle el sargazo.

Cita internacional en octubre

Siempre ha habido sargazo pero desde 2011 su cantidad se ha multiplicado y extendido desproporcionalmente circulando entre Africa occidental y Brasil e inundando el mar Caribe.

Según el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Sargazo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto se debe a un cúmulo de factores exacerbados por el cambio climático, como el aumento de la temperatura del mar, las alteraciones en las corrientes oceánicas y el incremento en los océanos de sustancias provenientes de la actividad humana como fertilizantes.

Al ser un problema que trasciende fronteras, México quiere coordinar esfuerzos internacionalmente y tiene previsto celebrar un encuentro el 1 y 2 de octubre no sólo con países del Caribe, sino también con como Brasil y Japón y eventuales donantes como la Unión Europea.

Bárcena dijo que la ayuda de Brasil será importante porque la falta de tratamiento del agua en el Amazonas hace que cuando desemboca en el mar tenga más compuestos que alimentan el alga y agregó que Japón ya ha mostrado su disposición a apoyar con barcos balleneros que ya no utiliza y que pueden ser reconfigurados para recolectar sargazo.