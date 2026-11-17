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Procesar electrocardiogramas a través de un sistema informático que permita identificar registros con posibles alteraciones cardiacas y facilitar su revisión médica es el propósito de la investigación desarrollada por el maestro en Ciencias de la Computación Alberto Jorge Navarro Ramírez, egresado del CIEP - Facultad de Ingeniería - UASLP. Su trabajo busca contribuir a que este tipo de estudios pueda llegar también a comunidades alejadas, donde la atención de un cardiólogo puede ser limitada y las citas médicas suelen demorar meses.

El proyecto surgió de la colaboración entre especialistas de las facultades de Ingeniería y Medicina, así como del trabajo realizado en el Hospital Central, donde se recopilaron electrocardiogramas para desarrollar el sistema.

La propuesta responde a una necesidad concreta: la falta de cardiólogos en distintas regiones y los tiempos de espera para obtener una consulta. A ello se suma el costo de los equipos convencionales, que dificulta llevar este tipo de estudios a localidades alejadas de los centros urbanos.

Como alternativa, la investigación plantea el desarrollo de un dispositivo portátil. En su primera etapa, el sistema utilizó una computadora con Windows o Mac y electrodos colocados en el paciente para captar las señales eléctricas del corazón. Posteriormente, la información se filtraba y procesaba mediante un sistema de clasificación, cuyos resultados podían ser revisados por un médico.

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El objetivo es facilitar el acceso a una primera valoración y ofrecer información que permita orientar a las personas sobre la necesidad de acudir con un especialista. No se trata de sustituir la interpretación médica ni de establecer un diagnóstico automático, sino de aprovechar la tecnología para apoyar el análisis de los registros y ampliar las posibilidades de atención.

Durante el desarrollo del proyecto, Navarro Ramírez también conoció de cerca los procedimientos médicos y la importancia del electrocardiograma en las evaluaciones preoperatorias. La experiencia en el Hospital Central le permitió trabajar con registros reales y comprender cómo una herramienta informática puede contribuir a atender necesidades del sector salud.

La investigación adquirió además un significado personal para el egresado, quien relató que los antecedentes de salud de su padre y el contacto con pacientes durante el trabajo de campo reforzaron su interés por aplicar sus conocimientos de computación a la salud cardiovascular. En ese proceso identificó casos de personas que presentaban problemas cardiacos sin tener conocimiento de ello.

Por esta investigación, Navarro Ramírez recibió la distinción a la mejor tesis de maestría de la Facultad de Ingeniería. El reconocimiento destaca la importancia de la investigación interdisciplinaria y de orientar el desarrollo tecnológico hacia problemas concretos.