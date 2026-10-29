Usuarios reportan fallas en Totalplay e Izzi

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La tarde de este miércoles, usuarios de redes sociales reportaron la caída de distintos servicios de telefonía y plataformas como X y Facebook.

De acuerdo con el portal Downdetector, servicios como Totalplay e Izzi presentan fallas, al igual que la plataforma X, Facebook hasta Zoom y Canva.

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Ante ello, internautas han recurrido a la cuenta de X de Totalplay para reportar la caída, por lo que la empresa de telefonía respondió al respecto, reconociendo una "afectación masiva"."Detectamos una afectación masiva en tu zona. Nuestros técnicos ya se encuentran resolviendo la situación. Te pedimos un momento para que puedan concluir los trabajos", se lee en la respuesta de la compañía a un usuario.