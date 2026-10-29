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Considera Gallardo que hay "grilla" contra titular de la CEDH

Señaló que desde el Gobierno del Estado existe respaldo institucional y apoyo al organismo

Por Rubén Pacheco

Octubre 29, 2026 12:47 p.m.
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Ricardo Gallardo Cardona/Foto: Pulso

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      Ante las demandas para que renuncie Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusó que las manifestaciones en su contra se tratan de acciones para "acuchillarla" y "apuñalarla".

      Incluso, señaló que ninguno de los congresistas oficialistas apoyan la moción.

      Acusó que los legisladores que promueven la asistencia de la presidenta de la CEDH a una comparecencia en el Congreso, tienen intereses políticos y buscan que "salga algo que ella cree que no debe de salir, y ellos quieren forzar de esa manera".

      Por esto, consideró que se ha abusado de la titular del organismo, tanto por su condición de mujer, como por la discapacidad motriz que presenta, por lo que desde el Gobierno del Estado existe respaldo institucional y apoyo para la funcionaria estatal.

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      "Creo que no es correcto lo que están haciendo con ella. Están tratando de acuchillarla, de apuñalarla cuando ha sido una persona muy recta en todos los sentidos, pero a veces, la grilla gana más o quiere ganar más la grilla que los resultados reales", remató.

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