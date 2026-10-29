López Torres se queja de conducción de la Directiva en Congreso

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La diputada de Morena, Gabriela López Torres cuestionó la conducción de la Directiva de Congreso y puso en duda si las decisiones son de la presidencia del funcionario que auxilia en los asuntos parlamentarios.

El titular legislador del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, negó que exista injerencia de Servicios Parlamentarios y descartó favoritismos entre las bancadas.

Durante la sesión del martes, López Torres señaló que se encontraba en el último lugar de la lista de participaciones en asuntos generales y cuestionó quién conducía realmente el órgano legislativo.

En respuesta, Gámez Macías dijo no compartir su opinión y sostuvo que las áreas de Planeación, Financiera, Comunicación Social y Servicios Parlamentarios sólo colaboran con la Mesa Directiva sin que influyan en sus decisiones.

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El área señalada por la diputada está a cargo de Iván Alejandro Alarcón Villegas, coordinador general de Servicios Parlamentarios.