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Ante los desafíos que enfrenta la industria de los activos digitales en materia de ciberseguridad, Binance anunció la contratación de tres firmas especializadas para realizar una revisión independiente de sus procedimientos de seguridad.

Binance contrata firmas especializadas para revisión de seguridad

Se trata de Mandiant, SlowMist y Verichains, empresas que evaluarán la infraestructura actual de la plataforma, sus mecanismos de protección y su capacidad para responder ante futuras amenazas informáticas.

De acuerdo con la compañía, esta iniciativa busca identificar áreas de oportunidad y fortalecer los sistemas encargados de proteger los activos de sus usuarios.

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"Van a revisar nuestros sistemas y nos van a decir en qué podemos ser más sólidos. Estamos comprometidos a actuar en función de lo que encuentren", señaló Jimmy Su, director de Seguridad de Binance.

Las tres firmas cuentan con experiencia en diferentes áreas de la ciberseguridad:

Mandiant: forma parte de Google Cloud y cuenta con más de dos décadas de experiencia en respuesta a incidentes, inteligencia de amenazas e investigación de ciberataques avanzados.

SlowMist: fundada en 2018, está especializada en la seguridad de los ecosistemas blockchain y la inteligencia de amenazas.

Verichains: se enfoca en la investigación, prevención y mitigación de ataques informáticos, particularmente dentro del ecosistema Web3.

Retos y estrategias ante nuevas amenazas tecnológicas

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, aseguró que la protección de los activos de los usuarios es una de las principales responsabilidades de la compañía.

"La seguridad de los activos de nuestros usuarios es nuestra primera responsabilidad. La revisión independiente por parte de expertos de primer nivel es la forma en que nos exigimos el más alto estándar", expresó.

La evolución de la inteligencia artificial (IA) también plantea nuevos retos para las empresas que operan dentro del ecosistema financiero digital.

Thanh Nguyen, director ejecutivo de Verichains, explicó que las organizaciones deben replantear sus estrategias de defensa ante el desarrollo de amenazas potenciadas por esta tecnología.

"La era de la IA exige una nueva mentalidad de defensa", afirmó el directivo, quien destacó la necesidad de diseñar sistemas más resistentes a los ataques, en lugar de limitarse a corregir vulnerabilidades.

Por su parte, SlowMist señaló que las revisiones independientes permiten poner a prueba los controles de seguridad, identificar brechas y fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones.

De acuerdo con cifras de Binance, la plataforma cuenta con más de 330 millones de usuarios en más de 100 países.

El anuncio, realizado el 23 de noviembre, no precisó los plazos para concluir las evaluaciones ni si sus resultados serán publicados.