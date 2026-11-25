¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Tidal toma medidas drásticas en relación a la música generada con inteligencia artificial (IA) y, a partir de inicios de diciembre, prohibirá tanto a los artistas como a las canciones generados con la herramienta, además de que eliminará todas las canciones con IA que ya forman parte de su catálogo.

Medidas de Tidal contra música generada con IA

Robert Andersen, director de Tidal, dio a conocer que la medida se implementará a partir del 9 de diciembre, afirmando que desaparecerán las "canciones completamente generadas con IA", lo que deja abierta la incógnita si eso incluye los temas, de artistas reales que, durante el proceso de pre/producción hace uso de algunas herramientas de la IA para mezclas, masterizaciones, etcétera.

La medida de Tidal habría sido establecida precipitadamente, pues cabe destacar que se trata del primer servicio de música en streaming en hacerlo, debido a que, como reconoció Andersen, en los últimos tres meses, el 46% de canciones que reciben son generadas con IA.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Impacto y cifras de la prohibición

Tidal fue testigo de cómo canciones de IA participaban en "actividades fraudulentas" en que buscaban suplantar la identidad de artistas reconocidos.

Es así que, calcula que, a partir de enero, Tidal rechazará, diariamente, alrededor de 80 mil a 85 mil canciones.

Ese mes, también, las y los usuarios comenzarán a percatarse de la eliminación de los temas hechos con IA, aunque, el director de Tidal también revela que el 96 por ciento de esas canciones no cuentan con reproducciones.

Esta prohibición, afirma el director de la plataforma, favorecerá a la comunidad de Tidal, la cual es conformada por millones de usuarios.

"Tendrá buena acogida, tanto entre los artistas, como los oyentes", consideró.

Antes de este informe, hace cinco meses, Tidal ya había dado a conocer la creación de una etiqueta a través de la que informaban que las canciones con IA serían desmonetizadas, así como que generarían una etiqueta para que las y los escuchas identificaran qué canciones y qué artistas estaban generados con IA, medida que han tomado otros servicios de música como Spotify y Apple Music.

Spotify etiquetó a artistas creados con IA, mientras que Apple Music a las canciones creadas con esa herramienta, por lo que Robert Andersen exhorta a sus colegas a hacer lo propio.

"Animamos a nuestros colegas a que hagan lo mismo".