65 Aniversario de La Tuna Universitaria

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La Tuna Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) celebrará su 62 aniversario con un concierto el día de hoy a las 19:00 horas en el Patio del Edificio Central de la UASLP.

Fundada el 16 de junio de 1964, la Tuna Universitaria ha mantenido una tradición ligada a la música, la convivencia entre estudiantes y la participación en actividades culturales

A lo largo de su historia, ha congregado a jóvenes de distintas facultades interesados en preservar una expresión artística de origen universitario que conserva presencia en diversos países de habla hispana.

Entre las características que distinguen a la agrupación se encuentran el uso de capas adornadas con cintas, la interpretación de serenatas y la ejecución de canciones populares del repertorio tradicional de tuna, así como boleros y música mexicana. Sus presentaciones suelen combinar canto, instrumentos de cuerda y percusiones, elementos que forman parte de la identidad de este tipo de agrupaciones.

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Actualmente, la Tuna Universitaria está integrada por estudiantes de diferentes carreras y semestres, quienes encuentran en este espacio una alternativa para desarrollar habilidades musicales y convivir con compañeros de otras áreas académicas. La diversidad de perfiles ha sido una constante en la agrupación desde sus primeros años de actividad.

El concierto de aniversario permitirá al público conocer una tradición que ha acompañado la vida universitaria de la UASLP durante 62 años.

La celebración busca reconocer la trayectoria de una agrupación que continúa activa gracias a la incorporación de nuevas generaciones de estudiantes y a su presencia dentro de la programación cultural de la universidad.

La actividad tendrá entrada libre y reunirá a integrantes de esta agrupación estudiantil que, desde hace más de seis décadas, forma parte de la oferta artística y cultural de la institución.