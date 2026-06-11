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Cultura

Jeanne Karen presentará su novela Glitch

Por Estrella Govea

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Jeanne Karen presentará su novela Glitch
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      La escritora potosina Jeanne Karen presentará su novela Glitch hoy 11 de junio, a las 19:00 horas en la Casa del Poeta Ramón López Velarde y contará con los comentarios de Claudia Quezada y Didier Armas.

      Reconocida por su trayectoria en la poesía, Jeanne Karen incursiona en la narrativa con una obra que explora temas relacionados con la búsqueda personal, el cambio y la construcción de nuevos espacios de pertenencia.

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