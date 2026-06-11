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La escritora potosina Jeanne Karen presentará su novela Glitch hoy 11 de junio, a las 19:00 horas en la Casa del Poeta Ramón López Velarde y contará con los comentarios de Claudia Quezada y Didier Armas.

Reconocida por su trayectoria en la poesía, Jeanne Karen incursiona en la narrativa con una obra que explora temas relacionados con la búsqueda personal, el cambio y la construcción de nuevos espacios de pertenencia.