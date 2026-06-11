Fusión, recital de piano de Mateo Hurtado

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El pianista Mateo Hurtado Castillo interpretará Fusión: la música para piano de los últimos 100 años, un concierto que propone un recorrido por distintas corrientes musicales desarrolladas entre los siglos XX y XXI, se llevará a cabo este 11 de junio en el Área de Música del Centro de las Artes de San Luis Potosí a las 19:00 horas.

La propuesta reúne obras representativas del jazz, la música clásica contemporánea y la tradición latinoamericana en un mismo programa.

A través de arreglos e interpretaciones propias, Mateo Hurtado establece vínculos entre compositores y estilos que, pese a sus diferencias estéticas, comparten un lugar dentro de la evolución de la música para piano durante el último siglo.

Entre las piezas que integran el repertorio se encuentran Round Midnight de Thelonious Monk, African Flower de Duke Ellington, Peace Piece de Bill Evans, From Within de Michel Camilo y selecciones de obras de Pierre Boulez, Chick Corea, György Kurtág y José Luis Hurtado. El programa también incluye un medley construido a partir de My Favorite Things y Nardis, así como composiciones de Serguéi Rajmáninov, Ernesto Lecuona, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla y Consuelo Velázquez.

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La estructura del concierto permite transitar entre distintas tradiciones musicales a lo largo de aproximadamente una hora.

Las obras seleccionadas muestran la diversidad de lenguajes que han marcado la escritura pianística contemporánea, desde la improvisación y la influencia del jazz hasta las búsquedas experimentales y los ritmos característicos de América Latina.

Hurtado Castillo, es originario de Boston que ha desarrollado una trayectoria destacada en concursos internacionales de Alemania, Irlanda, Estados Unidos, España, Croacia, Bosnia Herzegovina, Reino Unido y México.

Su actividad artística combina la interpretación de repertorio clásico con el interés por el jazz y otras expresiones musicales, una visión que encuentra en Fusión un espacio para reunir distintas influencias dentro de una misma propuesta concertística.

La presentación forma parte de una gira nacional derivada de un proyecto seleccionado por el Sistema Nacional de Apoyos a la Creación.