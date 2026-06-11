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Cultura

SONORIDAD LUNAR

Una propuesta que reunirá música, danza y poesía a partir de las distintas fases de la luna

Por Estrella Govea

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
A
SONORIDAD LUNAR
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      La Orquesta de Cámara Sofía Cancino presentará el concierto Sonoridad Lunar el próximo 13 de junio a las 19:30 horas en el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", una propuesta que reunirá música, danza y poesía a partir de las distintas fases de la luna.

      La estructura del concierto sigue las etapas de la luna mediante una selección musical que dialoga con cada momento del ciclo.

      Entre las piezas que integran el repertorio se encuentran Noche, de Diego Veltrán, asociada al Cuarto Creciente; Claro de Luna, de Gina Enríquez, para la fase de Luna Llena; El cisne, de Camille Saint-Saëns, durante el Cuarto Menguante; y Elegía, de Chairosz, dedicada a la Luna Nueva.

      A lo largo de la velada, la interpretación musical se complementará con intervenciones poéticas que aportan una dimensión narrativa al concierto.

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      La palabra funciona como nexo entre las obras y las distintas etapas representadas, con textos que acompañan el tránsito de una fase lunar a otra y contribuyen a la construcción de una secuencia temática.

      El proyecto incorpora además la participación de un grupo de danza árabe dirigido por la maestra Gaby Martínez.

      La propuesta coreográfica dialoga con las piezas musicales y retoma elementos relacionados con el movimiento, la noche y los fenómenos asociados a la luna, integrándose al desarrollo escénico del programa.

      Con Sonoridad Lunar, la Orquesta de Cámara Sofía Cancino presenta una producción que reúne distintas disciplinas artísticas en una misma puesta en escena.

      El acceso tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos.

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